Roksana Węgiel u Kuby Wojewódzkiego: Grube akcje odwalałam

We wtorek na kanapie u Kuby Wojewódzkiego jednym z gości była 14-letnia wokalistka Roksana Węgiel. "Nigdy nie było gościa, który jest 42 lata ode mnie młodszy" - zapowiadał showman.

Roksana Węgiel na kanapie u Kuby Wojewódzkiego /Wojciech Kurczewski /TVN

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ). To dzięki temu tegoroczna Eurowizja dla Dzieci odbędzie się w Polsce - 24 listopada w Arenie Gliwice.

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2018.

Debiutancki singel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono ponad 13 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Przypomnijmy, że Roxie promuje obecnie swoją debiutancką płytę "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ), "Lay Low" ( posłuchaj! ), "Żyj" ( sprawdź! ), czy "Obiecuję" ( posłuchaj! ), których teledyski w serwisie Youtube osiągnęły ponad 80 milionów wyświetleń.

Posłuchaj nowego singla Roksany - "Dobrze jest, jak jest"!

"Oscar spotyka Eurowizję Junior" - napisał Kuba Wojewódzki pod zdjęciem z gośćmi wtorkowego programu: Roksaną Węgiel i aktorką Agatą Kuleszą.

"To jest najpopularniejsza nastolatka w Europie" - tak gospodarz zapowiedział Roksanę.

Węgiel w programie TVN opowiedziała, że autorytetem jest dla niej Beyonce ("ma wszystko dopracowane na tip top. Jak śpiewa, ma choreografię odrypaną w kosmos").

"Wydaje mi się, że najważniejsza jest praca. Kiedyś mój trener powiedział, że dziesięć procent talentu, a reszta to ciężka harówa, ale szczęście też się przydaje. Uważam, że jestem szczęściarą" - powiedziała 14-latka z Jasła.

Przygodę z muzyką Roksana zaczęła na obozie judo.

"W dzieciństwie nie marzyłam o tym, żeby być piosenkarką, tylko tancerką, akrobatką, modelką też przez chwilę i trafiłam na judo przez przypadek. Pojechałam na obóz i tam się dowiedziałam, że lubię śpiewać. Na karaoke. I prezes klubu sportowego powiedział mi, że umiem śpiewać. Obawiali się, że rzucę judo" - opowiadała u Kuby Wojewódzkiego.

14-latka dla wielu sprawia dojrzalszej, niżby wskazywał to jej wiek.



"Zawsze byłam trochę inna niż wszyscy. Mój charakter nie zawsze się wszystkim podobał. Czasem mam wrażenie, że ludzie próbują wkładać wszystkich do jednego worka. Jak byłam młodsza, to byłam bardziej pokręcona. Byłam szalona, teraz też jestem trochę. Miałam wiele głupich pomysłów. Raz uciekłam z koleżanką z domu, miałam siedem lat i planowałam wczasy. Chciałam zostać na noc poza domem. Skończyło się tak, że całe Jasło nas szukało. (...) dostałam niezły ochrzan. Grube akcje odwalałam" - wspomina laureatka "The Voice Kids".

Wideo Kuba Wojewódzki: Roksana Węgiel i Agata Kulesza gośćmi (TVN/x-news)