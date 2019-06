Roksana Węgiel opowiada o swoim chłopaku. Rodzice wokalistki są sceptyczni

W jednym z wywiadów Roksana Węgiel opowiedziała o tym, jak poznała swojego chłopaka Daniela Yastremskiego. Choć para spotyka się już od roku, rodzice wokalistki są sceptyczni co do przyszłości ich związku.

Roksana Węgiel już od roku spotyka się z Danielem Yastremskim AKPA

Obydwoje śpiewają, obydwoje też, pomimo młodego wieku, mają już na swoim koncie sukcesy.



Poznali się dzięki Eurowizji Junior 2018. Roksana Węgiel i Daniel Yastremski z Białorusi nawiązali jednak kontakt nieco wcześniej, zaczęli ze sobą bowiem rozmawiać przez internet, zanim doszło do spotkania na żywo.

Eurowizję Junior wygrała ostatecznie ona, jednak znajomość przetrwała i przerodziła się w związek.



W rozmowie z "Party" Roksana zdradziła, jak poznała swojego chłopaka:

"Skontaktował się ze mną poprzez media społecznościowe. Wszyscy uczestnicy konkursu tak robili. Chcieliśmy się poznać, zanim zaczniemy konkurować ze sobą na Białorusi. I tak od słowa do słowa zorganizowaliśmy z Danielem w internecie podwójną transmisję na żywo"- powiedziała nastoletnia wokalistka.

Bliscy Roksany ujawnili z kolei, że para spotyka się przede wszystkim pomiędzy jej koncertami, na które Daniel przyjeżdża z Białorusi. Mama wokalistki zapytana o tę relację wykazała duży sceptycyzm:

"Nie traktujemy Daniela jak przyszłego zięcia. To jest bardzo młodzieńcza miłość".



Młoda wokalistka ufa swoim rodzicom, ma w nich duże wsparcie i wie, że zawsze może na nich liczyć. "Wiem, że mogę przyjść do nich z każdym pytaniem, ale na razie naprawdę nie ma takiej potrzeby" - wyznała wokalistka.

Roksana wypowiadając się o Danielu dodała też, że znajomość ta pozwala jej szlifować umiejętności językowe. "Przede wszystkim mówimy po angielsku, ale w języku rosyjskim jest bardzo dużo podobnych słów do języka polskiego. Jakby on rozmawiał po rosyjsku, a ja po polsku, to byśmy się zrozumieli" - powiedziała Węgiel.

