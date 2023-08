Roksana Węgiel nazywana jest polską księżniczką popu. Od lat pojawia się na liście przebojów i ma na swoim Instagramie aż 1,4 miliona obserwatorów. Największą popularność przyniósł jej udział w dziecięcej Eurowizji, którą młoda artystka wygrała. Nic dziwnego, że jej życie prywatne cieszy się takim zainteresowaniem ze strony fanów.

Szczególnie, że naprawdę dużo się u niej dzieje. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów wyznała, że nie może się doczekać ślubu. "Cudownie się czuję jako narzeczona. Mamy ślub z tyłu głowy i do tego dążymy. Mam już upatrzoną, wymarzoną suknię. Bardziej syrenka, ale nie chcę za dużo zdradzać. Na pewno będzie to ślub kościelny" - mówiła w rozmowie ze "Światem Gwiazd"

Wokalistka urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle i ma obecnie 18 lat. W 2017 roku wystąpiła w show "The Voice Kids", który wygrała, a w 2018 roku reprezentowała Polskę w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, zajmując w nim pierwszą pozycję. W 2019 roku wydała swoją płytę, na której znalazły się hity takie jak: "Anyone I Want to Be" i "Dobrze jest, jak jest". W 2021 roku wygrała program "Dance, dance, dance".

Rodzice gwiazdy to Edyta i Rafał Węgiel. Ojciec Roksany jest przedstawicielem handlowym, natomiast jej matka pracowała jako kosmetyczka, jednak zrezygnowała z tej pracy, aby towarzyszyć córce podczas tras koncertowych. Oprócz tego Roksana ma też młodsze rodzeństwo: Maksymiliana i Tymoteusza. Drugi z braci jest rówieśnikiem dziecka jej partnera. Roxie przekonuje, że właśnie przez to bardzo dobrze dogaduje się z pociechą swojego narzeczonego.

Roxie Węgiel odpoczywa na wsi

Para postanowiła odpocząć i udać się daleko od zgiełku miasta. Na instastory Roksany i Kevina możemy zobaczyć zdjęcia, na których kąpią się w basenie, zbierają owoce z sadu i odpoczywają wśród zieleni. Korzystając ze słonecznej pogody, 3-letni William pod okiem ojca i jego przyszłej macochy pływał na dmuchanym tygrysku.

Roksana Węgiel wyjawiła, że ukochanego poznała podczas pracy nad nowym albumem "13+5", gdy współpracowali nad tekstami piosenek. 18-latka dodaje, że od początku między nimi zaiskrzyło. Mówi również, że różnica wieku jest dla niej naturalna, ponieważ od lat otacza się ona starszymi od siebie osobami i rzadko ma kontakt z rówieśnikami.



