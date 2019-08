Roksana Węgiel i Kristian Kostov razem. Posłuchaj "Live It Up" projektu B-OK

Roksana Węgiel rozpoczyna karierę międzynarodową? Do sieci trafił utwór "Live It Up" projektu B-OK, w którym towarzyszy jej reprezentant Bułgarii na Eurowizji 2017 - Kristian Kostov.

Roksana Węgiel zaśpiewała w duecie z Kristianem Kostovem /Karol Makurat / Reporter

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be". To dzięki temu tegoroczna Eurowizja dla Dzieci odbędzie się w Polsce - 24 listopada w Arenie Gliwice.

Teraz 14-letnia wokalistka połączyła siły z reprezentantem Bułgarii na Eurowizję 2017 Kristianem Kostovem (zajął wtedy 2. miejsce) w utworze "Live It Up".

Nagranie wyprodukował współpracujący wcześniej z m.in. Kostovem i Micheli Boris Milanov w ramach swojego nowego projektu - B-OK.

"Live It Up" to nowoczesny popowy kawałek z chwytliwym bitem oraz istotnym przekazem: wszystkie trudności, jakie rzuca nam los, są o wiele łatwiejsze do pokonania, gdy u naszego boku znajduje się właściwa osoba. Razem o wiele łatwiej przezwyciężyć to co złe. "You and I were made to live it up" - śpiewają Roxie i Kristian, których wokale wspaniale się uzupełniają. Szykuje się murowany hit końcówki wakacji - przekonuje wytwórnia.

Kostov to bułgarsko-rosyjski wokalista, który zasłynął m.in. dzięki występom w rosyjskiej edycji "The Voice Kids" i bułgarskiej odsłonie "X Factor". W 2017 roku z utworem "Beautiful Mess" zajął 2. miejsce w odbywającym się na Ukrainie konkursie Eurowizji jako reprezentant Bułgarii.



Przypomnijmy, że Roxie promuje obecnie swoją debiutancką płytę "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ), "Lay Low" ( posłuchaj! ), "Żyj" ( sprawdź! ), czy "Obiecuję" ( posłuchaj! ), których teledyski w serwisie Youtube osiągnęły ponad 70 milionów wyświetleń.

