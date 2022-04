Trudno o lepszy pomysł na to, aby uczcić zbliżające się 80. urodziny Paula McCartneya. To właśnie z tego powodu, jego brat Mike, zaaprobował pomysł muzyka i producenta Alana Boyda, i wspólnie z National Trust zdecydował, aby zorganizować konkurs The Forthlin Sessions i ponownie wpuścić do domu młodych, zapalonych twórców, którzy wierzą w swój talent. Tak, jak kiedyś wierzyła czwórka z Liverpoolu.

"Ten dom jest dla mnie domem nadziei. Wierzę, że tym samym stanie się dla młodych ludzi, którzy przekroczą jego próg" - powiedział w rozmowie ze "Sky News" Mike McCartney.

Hilary McGrady, dyrektor generalna National Trust, przekazała w oświadczeniu, że opiekowanie się takimi domami to ogromna przyjemność. Podkreśliła jednak, że zabytki, nie muszą być jedynie reliktem przeszłości.

"To miejsca, które nadal powinny rozpalać kreatywność, marzenia i nowe pomysły" - zapewniła.

Dlatego też każdy muzyk amator w Wielkiej Brytanii, który ukończył 18 lat i nie jest związany żadnym kontraktem, może za pośrednictwem strony internetowej organizacji aplikować do tego konkursu. Zgłoszenia będzie rozpatrywać komisja w składzie: Mike McCartney, niezależny ekspert ds. Beatlesów Pete Paphides oraz przedstawiciele National Trust. 17 maja komisja wskaże artystów, którzy w rodzinnym domu byłego Beatlesa stworzą kompozycję inspirowaną historią, dziedzictwem wielkiej czwórki. A ich wytężona praca znajdzie swój finał na scenie.

Jak dowiadujemy się z komunikatu opublikowanego na stronie organizacji, dzień przed urodzinami Paula McCartneya, 17 czerwca, muzycy zaprezentują swoje utwory podczas występu w domu przy 20 Forthlin Road. Ich występy będą transmitowane za pośrednictwem YouTube'a i kanałów społecznościowych National Trust. Co więcej, każdy z uczestników konkursu zostanie objęty półroczną opieką Liverpool Institute for Performing Arts, którego eksperci będą pomagać w dalszym szlifowaniu muzycznych talentów.