Czerwoną kurtkę z czarnymi akcentami zaprojektowała Deborah Nadoolman Landis. W 2011 roku kupił ją za 1,8 miliona dolarów biznesmen i filantrop Milton Verret. Dochód ze sprzedaży został przekazany na cele charytatywne. Kurtka do dziś "pomaga" potrzebującym, bo Verret wciąż wykorzystuje ją do pozyskiwania funduszy na cele charytatywne.

Tym razem biznesmen wypożyczył tę cenną pamiątkę Rock & Roll Hall of Fame. Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego zamieszczonego na oficjalnej stronie tej instytucji, kurtka została przetransportowana z Austin do Rock Hall w Cleveland w stanie Ohio pod ścisłą ochroną. Miłośnicy Jacksona będą mogli ją podziwiać przynajmniej przez rok, potem znów wróci do domu Verreta.

"Jesteśmy podekscytowani, że możemy pokazać kurtkę Michaela Jacksona z jego przełomowego teledysku do utworu 'Thriller', jednego z najlepszych teledysków wszech czasów i tytułowego utworu do najlepiej sprzedającego się albumu wszech czasów. To kultowy artefakt" - powiedziała kurator Rock & Roll Hall of Fame, Amanda Pecsenye.

"Thriller", wydany 30 listopada 1982 roku szósty studyjny album Jacksona, zapisał się na zawsze w historii muzyki. Płyta przez 37 tygodni była na szczycie amerykańskiej listy przebojów Billboard 200, a z pierwszej dziesiątki tej listy nie wypadła przez rok. Na całym świecie sprzedano 100 milionów egzemplarzy tego krążka, co skutkowało wpisem do Księgi Rekordów Guinnessa.

Wyreżyserowany przez Johna Landisa teledysk do tytułowej piosenki, który jest w zasadzie filmem krótkometrażowym, do dziś jest uznawany za jeden z najlepszych wideoklipów w historii muzyki.