Rihanna pozwała do sądu własnego ojca

Rihanna pozwała własnego ojca. Wokalistka zdecydowała się na drastyczny krok po tym, jak Ronald Fenty bez jej wiedzy i zgody podszywał się pod jej agenta. Przedsiębiorczy tata po raz kolejny próbował wzbogacić się na sławie córki.

Rihanna wściekła na ojca, który bezprawnie podszywał się pod jej agenta /Christopher Polk /Getty Images

Rihanna zapowiedziała nową płytę na 2019 r.

Rihanna promuje swoją kolekcję bielizny na Instagramie

Ojciec Rihanny - Ronald Fenty - stworzył firmę Fenty Entertainment, w której podszywał się pod agenta córki bezprawnie używając jej wizerunku. Wokalistka oskarżyła go o wykorzystanie bez jej zgody zarówno nazwiska, jak też nazwy linii jej produktów kosmetycznych Fenty Beauty.

Reklama

Rihanna twierdzi również, że jej ojciec bezprawnie zorganizował tournee po Ameryce Południowej za kwotę 15 milionów dolarów oraz koncerty w Staples Center w Los Angeles oraz w T-Mobile Arenie w Las Vegas.



Gwiazda powiedziała, że nie ma nic wspólnego z tymi wydarzeniami i że nie wiedziała wcześniej o poczynaniach ojca.



Wideo Rihanna - Love On The Brain

Od ponad roku wokalistka próbowała dojść do porozumienia z ojcem. Jej prawnicy wysyłali wiele pism z prośbą, o zaprzestanie działalności i nieposługiwanie się nazwą zarejestrowaną przez artystkę. Nie spotkało się to z żadnym odzewem ze strony ojca oraz jego wspólnika. Dlatego też Rihanna zdecydowała się w końcu na bardziej drastyczny krok i pozwała go do sądu.