Ricky Gardiner rozpoczął karierę w szkolnym zespole The Vostoks w 1962 roku. Następnie był członkiem grup The Kingbees i The System, które w 1969 roku przemianował na Beggars Opera.

Wtedy zaprzyjaźnił się z Davidem Bowie i Iggy'm Popem, dzięki czemu mogliśmy go usłyszeć na klasycznych albumach obu muzyków - "Low", a także "Lust For Life", z której pochodzi największy przebój Popa, "Passenger". To Gardiner był kompozytorem tej piosenki.

Wideo Always Crashing in the Same Car (2017 Remaster)

W trakcie "okresu berlińskiego" (1977-1979) często współpracował z Davidem Bowie, dla którego zagrał m.in. solo w "Sound and Vision" czy "Always Crashing in The Same Car".

Informację o jego śmierci potwierdził Tony Visconti, wieloletni producent albumów Bowiego.

"Kolejny gitarowy geniusz, a zarazem przyjaciel przeszedł ostatniej nocy do kolejnego świata" - napisał Visconti. Wspomniał też, że muzyk zmarł z powodu choroby Parkinsona.