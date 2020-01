Red Lips i teledysk "Safari": Klimat z wakacyjnego romansu [WIDEO, TEKST]

Fani grupy Red Lips postanowili, że najnowszym singlem z płyty "Ja wam zatańczę" będzie ballada "Safari". Do sieci właśnie trafił teledysk do tego nagrania.

Ruda (Red Lips) na planie teledysku "Safari" /Łukasz Lazer /materiały prasowe

Przed premierą w listopadzie 2019 r. trzeciego albumu Red Lips poznaliśmy piosenki "Ja wam zatańczę", "Zorka 5" i "Cappuccino".

Clip Red Lips Ja wam zatańczę

Reklama

Sprawdź tekst "Ja wam zatańczę" w serwisie Teksciory.pl!

Teraz do sieci trafił teledysk do piosenki "Safari". To pierwsza ballada grupy od czasu wydania "Zanim odejdziesz" z debiutanckiej płyty "To co nam było".

"Postanowiliśmy nagrać wideoklip do 'Safari', ponieważ mamy ogromny sentyment do tej kompozycji. To ona otworzyła prace nad trzecim albumem. Nasi fani znają ją doskonale z wersji koncertowych i podobnie jak my - kochają ten utwór. Dostawaliśmy wiele wiadomości z prośbą o wydanie tej piosenki jako singel promujący nasz ostatni album. Przecież wszystko co robimy, robimy dla nich więc decyzja była jednomyślna" - mówi Ruda, wokalistka Red Lips.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ruda (Red Lips): Uciekam z Polski na święta Newseria Lifestyle

Utrzymany w klimacie wakacyjnego romansu teledysk "Safari" został nakręcony na Fuertaventurze. Wideoklip powstał przy współpracy z Studiem Lepiej, które wykonało cały koncept wizualny do albumu "Ja wam zatańczę".

Clip Red Lips Safari

Sprawdź tekst "Safari" w serwisie Teksciory.pl!

"Safari" zapowiada również urodzinowy koncert Rudej, który odbędzie się 6 lutego w klubie Stodoła w Warszawie.

Joanna "Ruda" Lazer odpadła z "Tańca z gwiazdami" 1 / 10 Joanna "Ruda" Lazer i Rafał Maserak odpadli z "Tańca z gwiazdami 10" w trzecim odcinku Źródło: AKPA udostępnij

Ruda i gitarzysta grupy Łukasz Lazer prywatnie są małżeństwem i głównymi autorami materiału.



Do wykreowania nowego brzmienia zespół zaprosił producenta Arkadiusza Koperę (Męskie Granie 2019).

Clip Red Lips Zorka 5 (vertical video)

Sprawdź tekst "Zorka 5" w serwisie Teksciory.pl!