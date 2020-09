Raven z Miasta Metalu (nowa płyta "Metal City")

Pochodząca z Newcastle, brytyjsko-amerykańska formacja Raven przygotowała nowy album

"Metal City", pierwszą od pięciu lat płytę zespołu braci Johna (bas / wokal) i Marka (gitara) Gallagherów, wyprodukował niemiecki fachowiec Michael Wagener oraz Mike Heller, amerykański perkusista Raven, który dołączył do składu w 2017 roku w miejsce borykającego się z problemami zdrowotnymi Joego Hasselvandera. Za miks i mastering odpowiadał Christopher "Zeuss" Harris.

Tytuł nowego albumu pionierów Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu (a także speed metalu) odnosi się do rodzinnego miasta braci Gallagerów - Newcastle (upon Tyne).

"Nie bez powodu Newcastle określa się mianem ‘Miasta Metalu’. To stamtąd ruszyliśmy w świat. Chodzi tu jednak o pewien sposób myślenia. Tamtejsi ludzie mają zdolność i talent do przekraczania granic, by dotrzeć tam, gdzie zamierzają" - powiedzieli bracia Gallagherowie, którzy aktualnie mieszkają w Nowym Jorku.

Płyta "Metal City" trafi na rynek 18 września nakładem niemieckiej wytwórni SPV / Steamhammer (digipack CD, winyl, w zestawie z koszulką, cyfrowo).

Właśnie opublikowany teledysk do tytułowego utworu z longplaya "Metal City" Raven możecie zobaczyć poniżej:

Wideo RAVEN "Metal City" (Official Video)

Sprawdźcie także wypuszczony przez Raven pod koniec lipca numer "Top Of The Mountain":

Wideo RAVEN "Top Of The Mountain" (Official Lyric Video)

Oto program albumu "Metal City":

1. "The Power"

2. "Top Of The Mountain"

3. "Human Race"

4. "Metal City""

5. "Battlescarred"

6. "Cybertron"

7. "Motorheadin'"

8. "Not So Easy"

9. "Break"

10. "When Worlds Collide".