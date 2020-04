Radek Liszewski z zespołu Weekend nie będzie świętował srebrnych godów

Epidemia koronawirusa uderzyła w lidera discopolowej grupy Weekend, Radka Liszewskiego, w dwójnasób. Nie tylko nie może koncertować. Wraz ze swoją żoną Dorotą musi odłożyć na nieokreśloną przyszłość przyjęcie z okazji ich srebrnych godów.

Radek Liszewski z zespołu Weekend świętuje w tym roku 25. rocznicę ślubu /Piotr Fotek / Reporter

"17 kwietnia mamy 25. rocznicę ślubu. Planowaliśmy uczcić srebrne gody - szykowaliśmy uroczystość w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. Oczywiście nic z tego nie będzie. Najważniejsze, że z żoną wciąż jesteśmy razem. Możemy świętować każdego dnia" - piosenkarz mówi PAP Life. Liszewscy mieli zarezerwowaną restaurację, spodziewali się prawie 40 gości.



Wideo Radek Liszewski (Weekend): W Stanach byłbym milionerem (Starry.tv/TVN)

Reklama

Ale obecna sytuacja ma też swoje plusy. Radek może oddać się pracy nad nowymi kompozycjami. "Przesiaduję teraz głównie w studiu. Jest świetnie wyposażone. Mogę tam wszystko zrobić - od pierwszej nutki do masteringu. Większość mojej muzyki powstaje właśnie tam" - przyznaje autor przeboju "Ona tańczy dla mnie".

Studio zaaranżował w swoim domu w podlaskich Sejnach. By odetchnąć od pracy, może wyjść na taras, skąd rozpościera się widok na jezioro. Ma też do dyspozycji domową siłownię. "Współczuję tym, którzy mieszkają w bloku. Przez 10 lat mieszkałem na kilkudziesięciu metrach, więc wiem, jak to jest trudne" - stwierdza Liszewski.

Z Sejn pochodzi zarówno Radek, jak i jego żona. Zakochali się w sobie, gdy mieli po 17 lat. Zaczęło się od spotkania na dyskotece. Mają dwóch synów.



Zdjęcie Radek Liszewski z żoną Dorotą Liszewską / Piotr Fotek / Reporter