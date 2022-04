Płyta "Romantic Psycho" ukazała się w kwietniu 2020 roku. Album stał się hitem, a utwory takie jak "Bubbletea" i "Szubienicepestycydybroń" podbijały listy przebojów.

Wśród kilkunastu utworów na trackliście krążka znalazł się też "Świattomójplaczabaw", w którym gościnnie udziela się Sentino. Ponad rok po premierze raper oznajmił, że Quebonafide nie zapłacił mu za jego zwrotkę.

"Nie wiem czemu Que nie zapłacił, ku*wa, to już jest inna rzecz. Ja tego w ogóle nie chciałem ujawniać publicznie. Po prostu ludzie z show biznesu zachowują się jak świnie" - stwierdził Sentino, a następnie ujawnił, że chodziło o pięć tysięcy złotych.

Reklama

Wideo Quebonafide - ŚWIATTOMÓJPLACZABAW

"Zanim w ogóle zacząłem nagrywać z Quebo, sam mi powiedział, że będę zadowolony pod względem kasy. Taki zadowolony chodzę k***a, że prawie rok czekam na 5k PLN, za co bym miał weekend w restauracjach, nic więcej, żyjąc, gdzie żyję. - napisał i dodał, że sprawę olali zarówno raper, jak i jego menedżer.

Quebonafide odpowiada Sentino

Na odpowiedź Quebo trzeba było chwilę poczekać. Ten skomentował sprawę podczas koncertu w Katowicach w ramach trasy "Psycho Relations", gdy usłyszał, że zgromadzeni w pierwszych rzędach nucą "Midasa" Sentino.

"Tęskniliśmy za wami, to jest najważniejszy komunikat dzisiaj. Zaraz po tym, że nie wiszę pieniędzy Sentino. Słyszałem wasze śpiewy - stwierdził.

"Nie wiszę pieniędzy Sentino. Mam większe problemy niż on. Na przykład nie stroi pianino, także lepiej już jest mi" - zaczął po chwili śpiewać.



Instagram Wideo (IGTV)

Sentino odgraża się Quebonafide

Sentino na takie sugestie Quebo, zareagował w dość ostry sposób.

"Quebo, pi***ol się, nie chcę żadnych pieniędzy od ciebie. Inaczej to załatwimy. Tak samo jak ty cały czas pod moją nieobecność coś k***a pi***olisz, to będziesz tak samo k***a śpiewał tą swoją nutkę przy mnie i moich kolegach" - wygrażał raperowi podczas transmisji na żywo.

"Na backstage’u cię zamkniemy i zaśpiewasz. Zapętlimy to będziesz to śpiewał przez 30 minut, aż zaczniesz rzygać będziesz to śpiewał" - dodał.