"Przyjaciele": Lady Gaga zaśpiewała piosenkę "Smelly Cat"

Długo wyczekiwany odcinek specjalny "Przyjaciół" dziś doczekał się premiery. Jedną z niespodzianek, jakie twórcy przygotowali dla fanów kultowego sitcomu, jest występ Lady Gagi. Słynna piosenkarka wykonała niezapomnianą piosenkę o Kotku Śmierdziuszku, którą w produkcji wielokrotnie wyśpiewywała bohaterka grana przez Lisę Kudrow. "To był naprawdę piękny moment" - powiedział reżyser Ben Winston.

Lady Gaga wystąpiła w specjalnym odcinku serialu "Przyjaciele" /SHARKY/MEGA/GC Images /Getty Images

Fani "Przyjaciół" wreszcie doczekali się premiery obiecywanego od dawna odcinka specjalnego serialu. Na ekranie znów pojawili się w komplecie uwielbiani przez widzów odtwórcy głównych ról: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Shwimmer.

Twórcy programu przygotowali dla nas mnóstwo niespodzianek - prócz gwiazd kultowego sitcomu pojawili się goście specjalni, wśród których znalazła się Lady Gaga. Laureatka dwunastu nagród Grammy zgodziła się nawet zaśpiewać niezapomnianą piosenkę z serialu, którą wielokrotnie wykonywała Phoebe Buffay, bohaterka grana przez Kudrow.

"Dziwne, bo akurat tędy przechodziłam i mam ze sobą gitarę. Potrzebujesz pomocy? Jestem fanką 'Kotka Śmierdziuszka', to jedna z moich ulubionych piosenek" - mówi Gaga w programie.

Obie panie, siedząc na ikonicznej kanapie w serialowej kawiarni "Central Perk", wykonały utwór przy akompaniamencie dwóch gitar akustycznych i głośnego aplauzu widowni. Tekst piosenki, która pierwotnie miała opowiadać o cuchnącym psie, napisali w 1995 roku scenarzyści "Przyjaciół", Betsy Borns i Adam Chase.

Jak wspomina w rozmowie z "Variety" reżyser odcinka specjalnego, Ben Winston, od samego początku wiedział, że zaproszenie Lady Gagi do programu będzie strzałem w dziesiątkę.

"Najpierw zapytałem Lisę, czy jest gotowa wykonać tę piosenkę. 'Pewnie, to będzie zabawne' - odparła. Następnie zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, kto mógłby zaśpiewać razem z nią. Byliśmy zgodni co do tego, że Gaga będzie najlepsza, bo doskonale pasuje do ekscentrycznej Phoebe. Wszystko jednak zależało od tego, czy przyjmie nasze zaproszenie. Na szczęście zgodziła się wystąpić" - zdradził Winston. I zaznaczył, że panie nie miały żadnych prób przed wspólnym wykonaniem utworu. "Po prostu usiedliśmy, a one zaśpiewały. To był naprawdę piękny moment" - dodał.

Odcinek specjalny zatytułowany "Przyjaciele: Spotkanie po latach" zadebiutował na HBO GO 27 maja.