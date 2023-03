"Z głębokim bólem musimy teraz przyjąć do wiadomości jego odejście" - napisała rodzina Tsobanoglou na Instagramie.

"Jesteśmy wdzięczni ratownikom i wszystkim obecnym w jego ostatnich godzinach" - dodano.

Rodzina nie podała przyczyny śmierci 27-latka.

Raper zmarł kilka godzin po tym, jak upadł na scenie

Na nagraniach, które obiegły media społecznościowe, widać, jak Costa Titch przewraca się na scenie. Ktoś pomaga mu się podnieść, Tsobanoglou wstaje na kilka sekund, po czym znowu upada.

Organizatorzy festiwalu Ultra South Africa, na którym występował raper, przekazali, że są zdruzgotani jego śmiercią.

"Costa był inspirującym głosem wśród południowoafrykańskiej sceny amapiano - utalentowanym raperem, tancerzem, piosenkarzem, autorem tekstów, współpracownikiem i przyjacielem festiwalu" - czytamy w oświadczeniu.

Wideo