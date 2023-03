Priscilla Presley gwiazdą animowanego serialu o swoim byłym mężu. Kim jest w "Agent Elvis"?

Jeszcze w marcu 2023 roku do katalogu Netflixa trafi nowy serial animowany dla dorosłych, którego głównym bohaterem jest Elvis Presley. Fabuła tej komediowej produkcji skupia się na królu rock and rolla, który dołącza do tajnego programu dla szpiegów. Nieżyjący piosenkarz na ekranie przemówi głosem Matthew MacConaugheya. Jak właśnie ujawniono, w nagraniach dialogów do tej produkcji wzięła udział również Priscilla Presley. Była żona Elvisa zdubbingowała samą siebie.

Priscilla Presley stworzyła serial o byłym mężu /Michael Kovac / Contributor /Getty Images