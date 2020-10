Premiera książki "Straight Edge - Historia hardcore'u na trzeźwo"

W październiku do polskich księgarń trafi książka "Straight Edge - Historia hardcore'u na trzeźwo".

Począwszy od rewolucyjnego wezwania Minor Threat w 1981 roku, trzeźwy i pozytywnie myślący hardcore'owo-punkowy ruch nurtu straight edge zakorzenił się i rozkwitł w latach 80., stając się jedną z najbardziej trwałych, a zarazem wciąż błędnie pojmowanych subkultur.

Zjawisko straight edge stworzyło własne brzmienie i wizerunek obejmujące wegetarianizm, a w późniejszym okresie powstanie bojówkarskiego odłamu. Gdy ukute w Waszyngtonie przesłanie "nie piję, nie palę" docierało do Bostonu, Kalifornii i Nowego Jorku, rozprzestrzeniając się ostatecznie po całym świecie, wyznawcy straight edge starali się określić podstawowe ideały i granice czegoś, co stanowi być może najdoskonalszą formę ruchu młodzieżowego.

Prócz "Straight Edge - Historii hardcore'u na trzeźwo", mieszkający w Nowym Jorku Tony Rettman jest autorem książek "NYHC: New York Hardcore 1980-1990" i "Why Be Something That You're Not: Detroit Hardcore 1979-1985". Jego felietony pojawiają się w "The Village Voice", "The Guardian", "The Wire", w ramach muzycznych warsztatów Red Bull Music Academy, oraz w wielu innych gazetach i serwisach internetowych. Tony Rettman jest także autorem tekstów i komentarzy umieszczanych we wkładkach do płyt Circle Jerks, Warzone, Crumbsuckers i Beyond, oraz gospodarzem podcastu Green Room Radio.

Pod koniec lat 80. Rettman współredagował fanzin "Common Sense", na potrzeby którego przeprowadzał wywiady z grupami takimi jak Youth Of Today, Gorilla Biscuits, Chain Of Strength, Insted, No For An Answer oraz wieloma innymi hardcore'owymi zespołami spod znaku straight edge.

Na kartach "Straight Edge - Historii hardcore'u na trzeźwo" Tony Rettman śledzi dzieje nurtu straight edge od jego szczeniackich początków po stabilnie ugruntowaną kontrkulturę poprzez celne relacje z pierwszej ręki trzeźwo myślących i zawsze czujnych członków Minor Threat, SS Decontrol, Youth Of Today, DYS, Slapshot, Uniform Choice, 7 Seconds, Stalag 13, Justice League, Chain Of Strength, No For An Answer, Insted, Gorilla Biscuits, Judge, Bold, Lärm, Brotherhood, Shelter, H2O, Half Off, Raid, Strife, Earth Crisis, Vegan Reich, Mindset, Stop and Think, Mouthpiece, Floorpunch, Ten Yard Fight, Mental, Refused, Trial, Have Heart, Praise, Clear, The Geeks i wielu innych.

Książka "Straight Edge - Historia hardcore'u na trzeźwo" - w przekładzie współpracującego z naszym serwisem Bartosza Donarskiego - będzie mieć swą polską premierę 13 października nakładem poznańskiego wydawnictwa KAGRA (336 stron w miękkiej oprawie wraz z wkładką ze zdjęciami).



Waszyngtoński Minor Threat, ojcowie filozofii straight edge, na żywo w pomnikowym utworze "In My Eyes":