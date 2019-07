Powrotny album Acid Reign gotowy

"The Age Of Entitlement" - to tytuł pierwszej od blisko trzech dekad płyty angielskich thrashmetalowców z Acid Reign.

Acid Reign szykuje pierwszy album po prawie 30 latach /Oficjalna strona zespołu

Trzeci album Acid Reign wyprodukował Jayce Lewis.



Reklama

Okładkę zaprojektował Mark Wilkinson, brytyjski artysta współpracujący wcześniej m.in. z Iron Maiden, Judas Priest i Marillion.



"To oldskulowy thrashowy album ze współczesnym sznytem i produkcją, która jest wyrazem szacunku dla takiego podejścia" - powiedział Howard "H" Smith, wokalista Acid Reign.



Na "The Age Of Entitlement" usłyszymy 10 kompozycji. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną, a wszystko to za sprawą rodzimej Dissonance Productions. Longplay trafi na rynek 27 września.



Dodajmy, że Acid Reign powrócił na scenę w 2015 roku po 24 latach uśpienia. Aktualny skład zespołu uzupełniają Pete Dee (bas), Paul Chanter (gitara), Marc Jackson (perkusja) i Cooky (gitara).



Przypomnijmy, że w 2015 roku grupa wypuściła singel "Plan Of The Damned", a dwa lata później kolejny nowy numer - "The Man Who Became Himself". Tego drugiego możecie posłuchać poniżej: