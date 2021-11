Postapokaliptyczna rzeź Weaponry. Kiedy premiera debiutu "Everwinding Slaughter"?

Wyjaśnijmy od razu, że Weaponry powstał z inicjatywy Jo Steela, kanadyjskiego multiinstrumentalisty znanego m.in. z grup Ice War, Aphrodite i Expunged. W przedsięwzięciu pod nazwą Weaponry towarzyszy mu Hiszpan Dave Rotten, dobrze rozpoznawalny w metalowym undergroundzie wokalista Avulsed, Holycide, Christ Denied i Famishgod.



Teksty na "Everwinding Slaughter", debiut Weaponry, przygotował Szwed Rogga Johansson, muzyk kojarzony m.in. z Paganizer, Massacre i Petrevore. Masteringiem zajął się jego słynny rodak Dan Swanö w studiu Unisound w Niemczech, korespondującą zaś z tekstami, postapokaliptyczną okładkę zaprojektował hiszpański artysta José Vives.

"Zamysłem było stworzenie możliwie najbardziej plugawego, najintensywniejszego i bezwzględnego death / crustu po obu stronach Atlantyku! To brutalny death / crust pełen chwytliwych riffów i niemiłosiernego tempa" - czytamy o muzyce Weaponry, której źródeł należy szukać w twórczości Doom, Comecon, Nihilist, Discharge, Autopsy, Extreme Noise Terror czy Master.



Debiutancki album Weaponry trafi na rynek 11 stycznia 2022 roku nakładem należącej do Dave'a Rottena Xtreem Music (CD, na winylu i kasecie).

"The Oozer", premierowej kompozycji Weaponry, możecie posłuchać poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=6bvCToyZsTE



Oto program albumu "Everwinding Slaughter":



1. "Speedkill"

2. "The Oozer"

3. "Road Rat Rage"

4. "Future Wasteland"

5. "The Burned Land"

6. "Crossbow Warrior"

7. "Into The Dome"

8. "Zone Traveler"

9. "Fields Of Mutation"

10. "Toxic Waste Overture".