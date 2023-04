Rammstein jest obecny na scenie od 1994 roku. Niemiecka kapela, nagrywająca piosenki głównie w ojczystym języku, zadebiutowała albumem "Herzeleid" w 1995 roku, jednak rozgłos zyskała dopiero po wydaniu albumu "Sehnsucht" z 1997 roku, który do chwili obecnej jest najlepiej sprzedającym się wydawnictwem zespołu.

W samych Stanach Zjednoczonych album ten sprzedał się w rekordowym nakładzie miliona egzemplarzy, otrzymując za to osiągnięcie certyfikat platynowej płyty. Na całym świecie Rammstein sprzedali ponad 35 milionów płyt. Największe przeboje kapeli to "Engel", "Du hast", "Links 2-3-4", "Amerika" czy "Pussy".

Reklama

Dyskografię grupy zamyka album "Zeit" wydany w kwietniu 2022 roku.

Nazwa zespołu pochodzi od amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein Air Base w Niemczech. Nazwa zespołu była wymyślona prześmiewczo i ze względu na niewiedzę omyłkowo zapisana przez dwa "m".

Od samego początku wokalistą grupy jest Till Lindemann. Rammstein znany jest z rozbudowanych teledysków, w których główną rolę odgrywa właśnie frontman. Po raz kolejny pokazał on swoje umiejętności aktorskie w nowej reklamie serwisu pokerowego GGPoker.

Rammstein na Stadionie Śląskim (24 lipca 2019 r.) 1 / 21 Rammstein wystąpił na Stadionie Śląskim w Chorzowie Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel

Rammstein z teledyskiem do "Dicke Titten"

W tym czterominutowym klipie Lindemann wciela się w rolę kilku uczestników gry w pokera na wysokie stawki.

Wśród nich widzimy kowboja z wydatnymi wąsami, punkowca, eleganckiego dżentelmena, kujona i złowrogiego krupiera w stroju samuraja. Poniżej możesz zobaczyć, jak poradził sobie z tym zadaniem!

Wideo Poker spielen mit Till Lindemann | GGPoker

Fani dostrzegą w klipie pewnie podobieństwo do teledysków Rammstein. Zespół często sięga po to, co szokujące i ryzykowne, jak na przykład hołd złożony kobietom z obfitym biustem w klipie "Dicke Titten" w zeszłym roku. W tym samym czasie ukazał się teledysk do solowego singla Lindemanna "Platz Ein" z 2020 roku, który można było obejrzeć jedynie na stronach dla dorosłych.



Grupa wystąpi w przyszłym roku w Polsce. Fani niemieckich rockmanów będą mogli zobaczyć swoich ulubieńców 30 i 31 lipca 2023 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Clip Rammstein Dicke Titten