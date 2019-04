Pol'and'Rock Festival 2019: Wojtek Smarzowski gościem Akademii Sztuk Przepięknych

Jurek Owsiak zapowiedział pierwszego gościa tegorocznej Akademii Sztuk Przepięknych. Będzie nim Wojtek Smarzowski – reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, operator filmowy. Spotkanie z nim odbędzie się w sobotę 3 sierpnia.

Wojtek Smarzowski będzie gościem Pol’and’Rock Festival AKPA

Wojtek Smarzowski to absolwent studiów na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Uczył się również filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zanim rozpoczął karierę reżyserską, pracował jako operator dokumentów, m.in. na planie "Psów totalitaryzmu". Jako reżyser zadebiutował w roku 1998 filmem "Małżowina", dzięki któremu został po raz pierwszy nominowany do konkursu głównego nagrody "Złote Lwy".



Smarzowski to jeden z najczęściej docenianych i nagradzanych polskich reżyserów. Wielokrotnie odbierał Orły - nagrody Polskiej Akademii Filmowej w kategoriach najlepszej reżyserii i najlepszego scenariusza, a także Złote Lwy – główne nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku i w Gdyni.

Reklama

Smarzowski cieszy się nieustającym uznaniem wśród widzów polskich kin. Każdy spośród wyreżyserowanych przez niego filmów stał się dziełem obowiązkowym dla fanów rodzimej kinematografii. Takie tytuły jak "Drogówka", "Wesele", "Róża", "Dom zły", czy "Kler" dla wielu widzów, jak i krytyków filmowych, to prawdziwe arcydzieła – poruszające, zaskakujące, łamiące stereotypy, często uznawane także za kontrowersyjne i trudne do zaakceptowania. To powoduje jednak, że filmy Wojtka Smarzowskiego nie raz stawały się impulsem do ogólnonarodowej dyskusji o trudnych dla Polaków sprawach.



Niewielu wie, że Wojtek Smarzowski to także reżyser teledysków (w 1998 roku otrzymał Fryderyka za teledysk zespołu Myslovitz do utworu "To nie był film") oraz twórca filmów reklamowych. Stworzył między innymi dwie reklamowe kreacje pokazujące współpracę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z mBankiem.





Clip Myslovitz To nie był film

Spotkanie z Wojtkiem Smarzowskim odbędzie się w sobotę 3 sierpnia w Dużym Namiocie Akademii Sztuk Przepięknych. Początek o godzinie 11:30.



W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami.

Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival [dzień trzeci] - 4 sierpnia 2018 r. 1 19 Zobacz kolorowe obrazki z trzeciego dnia Pol'and'Rock Festival 2018! Autor zdjęcia: Michał Kwaśniewski Źródło: WOŚP 19