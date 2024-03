Pogrzeb Leszka Długosza. Prezydent Andrzej Duda żegna legendę Piwnicy pod Baranami

Leszek Długosz ( sprawdź! ), pieśniarz, kompozytor, współtwórca kabaretu Piwnica pod Baranami zmarł w wieku 82 lat, po długiej chorobie nowotworowej, w sobotę w swoim domu w Krakowie.

Mszę żałobną w kościele św. Krzyża odprawia metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, a homilię wygłosi metropolita częstochowski abp Wacław Depo. O godz. 16:30 nastąpi odprowadzenie zmarłego od bramy cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty (część wojskowa) na miejsce spoczynku przy nowej Alei Zasłużonych.

W uroczystości pogrzebowej bierze udział prezydent RP Andrzej Duda.

Kim był Leszek Długosz?

Leszek Długosz ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował też na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.



Poeta, pieśniarz, kompozytor, pianista. W latach 1965-1978 współtworzył kabaret w Piwnicy Pod Baranami w Krakowie. Był Kawalerem Orderu Orła Białego.



Na scenie zadebiutował w 1964 r. w teatrzyku piosenki Uniwersytetu Jagiellońskiego Hefajstos. Swój pierwszy tomik poezji "Lekcje rytmiki" wydał w 1973 r. Kolejne zbiory jego wierszy to m.in. "Na własną rękę", "Z tego, co jest".



Po rozstaniu z Piwnicą pod Baranami przebywał na stypendium artystycznym we Francji, ufundowanym przez rząd francuski. Zaowocowało ono wydaniem płyty w całości w języku francuskim. Z własnymi recitalami występował w wielu miastach Polski, a także za granicą (m.in. w Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, itd.). Niektóre tytuły spośród ponad 10 płyt Długosza to: "W Czarnolesie", "Także i ty - złota kolekcja", "Dusza na ramieniu", "Długosz 2011".



Publikował felietony w "Czasie krakowskim" i "Rzeczpospolitej". W TVP współrealizował cykl poświęcony poezji - "Literatura według Długosza". W Radiu Kraków prowadził autorski program "Przyjemności niedzieli". Wykładał w Studium Literacko-Artystycznym na UJ w Krakowie. Od 2009 r. był członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).



Został uhonorowany m.in. Tytułem Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a w 2021 r. Orderem Orła Białego. W 2022 r. otrzymał Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości.

Długosz w wyborach parlamentarnych w 2007 r. kandydował z ramienia PiS do Senatu, ale nie uzyskał mandatu. W 2010 r. został członkiem Krakowskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.

Popularności przysporzyła mu piosenka poetycka, którą tworzył i wykonywał. Do najsłynniejszych utworów w jego repertuarze należały m.in. "Berlin 1913", "Dzień w kolorze śliwkowym", "Nasze ognisko" czy "Nie ma nas". Był współautorem piosenek Zbigniewa Wodeckiego z lat 70., m.in. "Rzuć to wszystko, co złe" czy "Opowiadaj mi tak".