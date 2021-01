Plejada gwiazd na inauguracji kadencji Joe Bidena. Wiemy, kto wystąpi!

Ujawniono długą listę gwiazd, które wystąpią podczas uroczystej inauguracji Joe Bidena. Wśród wykonawców znalazły się m.in. Jennifer Lopez i Lady Gaga.

Jennifer Lopez i Lady Gaga wystąpią podczas inaugracji prezydentury Joe Bidena /Kevin Mazur /Getty Images

Joe Biden zainauguruje swoją kadencję jako 46. prezydent Stanów Zjednoczonych przed Kapitolem w Waszyngtonie 20 stycznia.

Ujawniono, że wydarzenie będzie miało spektakularną oprawę muzyczną. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się: Jennifer Lopez, Lady Gaga, Demi Lovato, Justin Timberlake oraz Jon Bon Jovi.

Oficjalne uroczystości zostaną skrócone ze względu na pandemię. Koncert inauguracyjny ma odbyć się pod hasłem "Celebrating America" i ma oddać hołd wszystkim walczącym z koronawirusem. Prowadzącym będzie Tom Hanks.



Miniony rok przyniósł wiele frustracji, żalu, złości - i były chwile, kiedy łatwo było poczuć się bezsilnym. Ta piosenka to nasz sposób na zachęcenie ludzi do tego, by mieli nadzieję i dążyli do lepszej i równej przyszłości - napisał na Instagramie Timberlake, który w Waszyngtonie wykona utwór "Better Days" z Ante Clemonsem.

"Zaniemówiłam, kiedy poproszono mnie o występ!" - przyznała na Instagramie Lovato.

Hymn podczas wydarzenia zaśpiewa Lady Gaga.



