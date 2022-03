Informacja o śmierci Piotra Grudzińskiego na muzyczny świat spadła, jak grom z jasnego nieba. Dzień wcześniej wieczorem muzyk uczestniczył jako widz w koncercie amerykańskiej supergrupy The Winery Dogs ( posłuchaj! , tworzonej przez gitarzystę Ritchiego Kotzena, basistę Billy'ego Sheehana i perkusistę Mike'a Portnoya, byłego bębniarza Dream Theater) w Warszawie.

"Z ogromnym bólem i niedowierzaniem informujemy, że nasz kochany przyjaciel i brat Piotr Grudziński odszedł od nas dziś rano. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny i najbliższych" - taki wpis pojawił się wówczas na oficjalnym profilu Riverside na Facebooku.

Reklama

15 marca gitarzysta skończyłby 41 lat. Później ujawniono, że przyczyną śmierci warszawskiego muzyka było nagłe zatrzymanie krążenia.

By uczcić jego pamięć, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych "Progres" postanowiło zorganizować Plebiscyt im. Piotra Grudzińskiego.

"Z całego serca dziękujemy żonie Piotra - Monice Grudzińskiej za wielką życzliwość dla powyższego pomysłu. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy rozpropagowywali Plebiscyt, co za tym idzie postanowili uczcić pamięć o Piotrze, a także promować artystów tworzących w szeroko rozumianym nurcie rocka progresywnego" - czytamy.

Oto lista laureatów w poszczególnych kategoriach:

Gitarzysta - Jan Mitoraj (Osada Vida, Pasimito, Brain Connect)

Klawiszowiec - Krzysztof Walczyk (ProAge, eks-Kruk)

Basista - Mariusz Duda (Riverside, Lunatic Soul, Mariusz Duda)

Perkusista - Sławomir Ziemisławski (Hipgnosis)

Wokalista - Mariusz Filosek (ProAge)

Zespół - ProAge.

Specjalne wyróżnienie nie zostało przyznane.

Największym powodzeniem cieszyła się kategoria - basista/ka, gdzie głosujący zgłosili osiemnastu kandydatów do wyróżnienia.

Kim był Piotr Grudziński?

"Szczerość i przekaz - to co dla mnie w muzyce liczy się najbardziej" - mówił Piotr Grudziński w oficjalnej notce biograficznej na stronie Riverside.

"Miałem być piłkarzem ręcznym, ale okazało się, że nie mogę, dlatego poszukałem sobie nowej pasji" - dodawał w innym wywiadzie.

Z Riverside nagrał sześć studyjnych albumów. Ostatni - "Love, Fear and the Time Machine" - ukazał się we wrześniu 2015 r. 1 kwietnia 2016 r. w Olsztynie miała się rozpocząć nowa odsłona polskiej trasy promującej ten materiał.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Riverside Celebrity Touch

- Widzieliśmy się ostatni raz w studiu podczas nagrań "Eye of the Soundscape". Potem do siebie dzwoniliśmy i wysyłaliśmy SMS-y - opowiadał Interii Mariusz Duda (wokal, bas).

Po śmierci Piotra Grudzińskiego pozostali muzycy (Mariusz Duda, perkusista Piotr Kozieradzki i klawiszowiec Michał Łapaj) ogłosili, że zespół będzie kontynuował działalność jako trio. Pod koniec października 2016 r. wydali dwupłytowy, instrumentalny album "Eye Of The Soundscape", będący kompilacją utworów z lat 2007-2015 oraz nowych, nagranych na początku 2016 roku jeszcze z udziałem Piotra Grudzińskiego.

Clip Riverside Wasteland

Do koncertowego składu dokooptowali wówczas Macieja Mellera, wieloletniego gitarzystę Quidam, występującego z liderem Riverside w trio Meller/Gołyźniak/Duda.

We wrześniu 2018 r. ukazał się pierwszy materiał Riverside nagrany w trzyosobowym składzie - "Wasteland". Przed finałowymi koncertami trasy "I'm Your Private Wasteland Tour" (przerwanej przez pandemię koronawirusa) zespół ogłosił, że na stałe dołączył Maciej Meller.

"Piotrek Grudziński zawsze będzie w naszych sercach, wszyscy wciąż go kochamy i pamiętamy. Musimy jednak iść dalej. Jesteśmy w podróży, czekają na nas. Jest w tym życiu jeszcze trochę do stworzenia, do poznania, do zobaczenia, do uratowania. Mamy nadzieję, że znowu z nami zostaniecie i pozwolicie, by nawzajem sobie w tym wszystkim jakoś pomagać" - zapowiadali wiosną 2020 r. muzycy.

Clip Riverside Lament

Sprawdź tekst utworu "Lament" w serwisie Teksciory.pl!

Grająca mieszankę prog metalu, rocka progresywnego czy klasycznego hard rocka grupa cieszy się uznaniem również poza granicami Polski. Riverside w dorobku ma regularne trasy po Europie, koncertował także m.in. w USA (festiwale ProgPower, Rosfest), Brazylii czy Meksyku.

W 2021 roku zespół świętował swoje 20-lecia podczas pięciu koncertów w Polsce. Na ten rok planowany jest ósmy studyjny album grupy połączony z jubileuszową trasą.

Clip Riverside Story Of My Dream