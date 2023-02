Playboi Carti aresztowany za duszenie swojej partnerki. Była w 14. tygodniu ciąży

Playboi Carti został oskarżony o napaść przez swoją partnerkę. Kobieta zeznała, że podczas sprzeczki, do jakiej doszło między nimi, raper rzucił się na nią i przytrzymywał za szyję do momentu, aż ledwo mogła oddychać. Gdy doszło do tego incydentu, była w 14. tygodniu ciąży.

Playboi Carti /Joseph Okpako/WireImage /Getty Images