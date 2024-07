Wiadomo od lat, że David Gilmour i Roger Waters, czyli dwa filary Pink Floyd, są mocno ze sobą skłóceni. Obaj liderzy jednak zawsze doceniali rolę perkusisty Nicka Masona. To jedyny muzyk obecny w każdym "wcieleniu" zespołu, począwszy od debiutanckiej płyty "A Piper At The Gates of Dawn" (1967) do charytatywnego singla "Hey, Hey! Rise Up" (2022) wydanego razem z ukraińskim wokalistą Andrijem Chływniukiem z grupy Boombox.