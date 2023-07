Pierwszy od dekady koncert Paula Di'Anno w Wielkiej Brytanii odbył się na deskach KK's Steel Mill w angielskim mieście Wolverhampton. Wokalista, który w maju skończył 65 lat, wystąpił przed KK’s Priest, nowym zespołem K.K. Downing, byłego gitarzysty Judas Priest.

Koncert rozpoczął się od singla "Sanctuary" Iron Maiden z 1980 roku, po którym Paula Di'Anno zaśpiewał kompozycje z dwóch pierwszych albumów Żelaznej Dziewicy, czyli “Iron Maiden" i "Killers", na których figurował w barwach giganta Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu na początku lat 80. Fani usłyszeli utwory "Wrathchild", “Prowler", “Murders In The Rue Morgue", “Remember Tomorrow", “Killers", “Phantom Of The Opera" i “Running Free".

Paula Di'Anno, który od lat boryka się z wieloma problemami zdrowotnymi, a we wrześniu ubiegłego roku przeszedł w Chorwacji długo wyczekiwaną operację kolana, nie po raz pierwszy śpiewał, siedząc na wózku inwalidzkim.

Zobacz Paula Di'Anno w utworze "Sanctuary", od którego rozpoczął się występ byłego frontman Iron Maiden w Wolverhampton:

Wideo Paul Di’Anno - Sanctuary, KK’s Steel Mill, Wolverhampton, 06.07.2023

Sprawdźcie także numer "Remember Tomorrow" z płyty “Killers" Iron Maiden z 1981 roku, który również znalazła się w programie pierwszego od 10 lat koncertu Paula Di'Anno w Wielkiej Brytanii: