Pablo Tybori z programu "Love Island - Wyspa miłości" debiutuje. Zobacz teledysk "Kwiat pustyni"

Znany z programu "Love Island - Wyspa miłości" Pablo Tybori prezentuje swój solowy singel "Kwiat pustyni". Piosenka jest prezentem dla jego ukochanej Moniki Kozakiewicz, znanej jako Moniakej. Para poznała się we wspomnianym show Polsatu.

Pablo Tybori z Moniką Kozakiewicz /Tomasz Radzik/Agencja SE /East News

Paweł Tyburski (bo tak naprawdę nazywa się Pablo Tybori) w programie "Love Island - Wyspa miłości" nazywany był Barbie przez swoje zamiłowanie do różu. Wysportowany uczestnik (w przeszłości był piłkarzem) ma na koncie udział w walkach MMA.

Wideo "Love Island. Wyspa miłości 2" (odc. 27) - Pablo i Piotr Tyburscy w akcji (Polsat/Ipla)

Reklama

Razem z bratem bliźniakiem Piotrem Tyburskim nagrał dwa utwory "Asyria" i "Yin Yang". Teraz Pablo prezentuje swój debiutancki solowy singel "Kwiat pustyni".

Piosenka jest prezentem dla ukochanej Moniki Kozakiewicz, znanej jako Moniakej. Para poznała się w drugiej edycji "Love Island" - jako jedyna para z show są w związku do dziś.

Teledysk "Kwiat pustyni" zdobył ponad 140 tys. wyświetleń w ciągu zaledwie doby. Producentem utworu jest Mike Johnson, a autorką tekstu Beata Ejzenhart, która pisała dla m.in. Saszan, Iwony Węgrowskiej, Sylwii Przybysz i Młodego Czuuxa.

Wideo PABLO TYBORI - KWIAT PUSTYNI (prod. Mike Johnson)

"Czasem nie dostrzegamy i nie doceniamy tego co mamy na wyciągnięcie ręki, aż do momentu, w którym możemy wszystko stracić. Okazywanie uczuć nie było dla mnie nigdy łatwe. Pobyt w domu dziecka odcisnął na mnie swoje piętno. Naznaczony przeszłością z zasady trzymałem dystans. Okazywanie uczuć było dla mnie oznaką słabości, a pojęcie poważnego związku takim trochę science fiction, ale Monia była cierpliwą nauczycielką i nauczyła mnie, czym jest miłość" - deklaruje Pablo Tybori, który właśnie skończył 27 lat.

Instagram Post

"To dzięki niej nie boję się dzisiaj mówić głośno o tym co czuję, bez wstydu, nie dbając o to co pomyślą inni. Dla niej chcę być lepszym człowiekiem. Nie chcę dłużej ganiać za niczym i szukać wrażeń, chcę kochać i być kochanym. To moja przygoda na resztę życia i o tym właśnie opowiada 'Kwiat pustyni'" - dodaje.

Instagram Wideo

Tyburski ze swoim bratem bliźniakiem znalazł się w domu dziecka, gdy miał sześć lat, po tym, jak ich ojciec trafił do więzienia, a inni członkowie rodziny nie mogli się nimi zająć.