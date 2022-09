Okazuje się jednak, że Ozzy nagrał z nim więcej kawałków, tyle że nie zmieściły się one na ostatnią płytę.

O tym, że jest plan wydania nieznanych do tej pory nagrań, powiedział producent muzyczny Andrew Watt, który pracował przy nagrywaniu płyty "Patient Number 9". To on zresztą zatrudnił do sesji nagraniowej Hawkinsa i Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers.

W rozmowie z miesięcznikiem "Rolling Stone" Watt stwierdził, że nieznane utwory z tej sesji pojawią się "w odpowiednim momencie". Szczegółów nie zdradził, jednak wiadomo, że Ozzy był zachwycony współpracą z Hawkinsem i wręcz zadedykował zmarłemu perkusiście swoją płytę.

Wideo Ozzy Osbourne - Mr Darkness (Official Visualizer) ft. Zakk Wylde

Zrobił to mimo że... słabo go znał. Jak bowiem przyznał w niedawnym wywiadzie dla magazynu "Kerrang!", poznali się dopiero przy nagrywaniu płyty. Ale wiedział, że "musi być dobry, by grać z Foo Fighters Dave'a Grohla".