OvE (The Overview Effect) zapowiada nową płytę. Kiedy premiera "Geography and Geometry"?

OvE (The Overview Effect) to zespół, który tworzą muzycy z Ostrzeszowa i okolic, znani z grania m.in. w formacjach Vermona Kids, Let The Boy Decide, Blue Raincoat, Lutownica, Bitu czy Low-Cut.

Zespół wykonuje energetyczną, dynamiczną, ale nastrojową mieszankę afrobeatu, jazzu oraz funku, która przypadnie do gustu fanom Antibalas, Bixiga 70, Budos Band czy Feli Kutiego. Wiosną 2021 nakładem Fonoradar Records ukazała się pierwsza płyta grupy "Without Territory". 2022 upłynął zespołowi na trasie koncertowej (m.in. festiwal Great September w Łodzi i Good Vibe Festival w Koszalinie) i nagraniach drugiej płyty.

28 kwietnia ukaże się druga płyta OvE zatytułowana "Geography and Geometry". 28 kwietnia premiera wersji CD, LP będzie dostępny pod koniec wakacji. Za okładkę i layout ponownie odpowiada Dawid Ryski. Album promował singel "Astana", o którym Ignacy Puśledzki pisał:

"Nikt w tym kraju nie gra tak afrobeatu i funku z jazzowym zacięciem, a "Astana" tylko to potwierdza. Basik hula aż miło, perka i przeszkadzajki pulsują, gitara tnie... A ten synth! A to outro w wykonaniu dęciaków! No i od razu się robi człowiekowi cieplej i przyjemniej".

Wideo OVE (The Overview Effect) - Astana

Płyta została nagrana w składzie: Łukasz Hoja (rhodes, synthesizer), Patryk Skorupski (guitar), Krzysztof Szymasek (bass guitar), Krystian Pilarczyk (drums), Mateusz Cuper (percussion), Dawid Bąk (percusion), Norbert Wardawy (trumpet, flugelhorn), Jacek Świłło (alt sax), Adam Jarosik (tenor sax).

W ostatnim utworze - "Veracruz" - na wokalu udziela się tajemniczy Campesino.