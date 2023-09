Open'er Festival 2024 - ruszyła sprzedaż biletów. Co już wiemy?

Licząc od dziś, do Open'era zostało 285 dni. Rozpoczęła się więc sprzedaż biletów na to wydarzenie, które odbędzie się dniach 3-6 lipca. Choć na ten moment ceny przedstawione przez organizatorów są najniższe, w końcu to pierwsza pula, to wśród internautów doszło już do zgrzytów. Ludzie nie są zadowoleni z kwoty, jaką muszą zapłacić za udział w festiwalu. Dodatkowo należy wyróżnić fakt, że obecnie bilety kupowane są w ciemno. Nie ogłoszono jeszcze ani jednego artysty, który w przyszłym roku miałby wystąpić w Gdyni.

Poznaliśmy ceny karnetów na Opener Festival 2024! /Eris Wójcik /INTERIA.PL