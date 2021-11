Ola Nizio przeszła metamorfozę! Jak wygląda gwiazda "The Voice of Poland"?

Ola Nizio w piątej edycji "The Voice of Poland" (2014 r.) trafiła do drużyny Justyny Steczkowskiej. Po wykonaniu przeboju "Set Fire to the Rain" została obwołana "polską Adele".

Nastolatka z Aleksandrowa w województwie lubelskim ostatecznie wygrała muzyczny show TVP, jednak jej kariera nie wystartowała od razu po programie. Jej debiutancki album zapowiadano na 2018 rok, jednak nic z tych planów nie wyszło.

Ponad dwa lata trzeba było czekać na jej kolejny numer pt. "Nie nasz czas". Wtedy też młoda wokalistka pojawiła się w programie "Dzień Dobry TVN", w którym opowiedziała o swojej karierze. "Wygrywając program ('The Voice of Poland' - przyp. red) byłam przekonana, że złapałam Pana Boga za nogi. A okazało się, że go złapałam za malutki palec i bardzo kurczowo się tego trzymałam. Świat, do którego trafiłam, bardzo szybko pędził i musiałam się go nauczyć od początku do końca" - wspominała.

Wideo The Voice of Poland V - Aleksandra Nizio - "Dzień za dniem" - Przesłuchania w ciemno

Poruszyła także temat wytwórni, z którą rozstała się z powodu nieporozumienia. "Kontent, który chcieli mi zaproponować, totalnie nie zgadzał się ze mną i moją osobowością" - mówiła.

Ponadto wytwórnia miała sugerować jej, żeby schudła. "Cieszę się, że nikt mi już nie mówi co i jak mam robić, jak mam wyglądać, czy mam być szczupła, śpiewać wysoko czy nisko, bo bardzo długo słuchałam, że mój głos jest za mocny, nazbyt chrypliwy i muszę być kolejną czyjąś kopią, czego nie chciałam. Bardzo chcę pokazać, że jestem Nizio i jestem świadomą artystką, która rzeczywiście pojawia się i znika, ale jak już się pojawia to narobi trochę zamieszania" - tłumaczyła wokalistka.



Clip Ola Nizio Nie nasz czas

Teraz Nizio opublikowała zestawienie zdjęć, na którym pokazała, jak dużą przeszła metamorfozę. "Te zdjęcia dzieli prawie 10 lat" - napisała, a w komentarzach szybko pojawiły się komplementy. "Ta uroda i delikatność jest wieczna. Przepiękna i przezdolna dziewczyna" - takie opinie można przeczytać pod postem.