Przed rozpoczęciem licytacji eksperci firmy Gildings Auctioneers szacowali, że pusta okładka winylowej płyty "Houses of the Holy" przyniesie kwotę 1200-1800 funtów. Szybko jednak się okazało, że nie docenili fanów Led Zeppelin i oferowanej pamiątki.

Na wspomnianej okładce widniały autografy Jimmy'ego Page'a (gitara), Roberta Planta (wokal), Johna Paula Jonesa (bas) i Johna Bonhama (perkusja). Pamiątki z podpisami całej czwórki to rzadkość ze względu na fakt, że Bonham zmarł w 1980 roku. Właśnie dlatego okładka, choć mocno podniszczona, osiągnęła cenę 15 tys. funtów. To rekord jeśli chodzi o sprzedaż "Houses of the Holy".

Szacuje się, że istnieje mniej niż 30 egzemplarzy albumów Led Zeppelin z autografami wszystkich czterech muzyków. Licytowaną okładkę muzycy podpisali, gdy w 1977 roku wracali do Wielkiej Brytanii z trasy po Stanów Zjednoczonych. Dotychczasowy właściciel pamiątki przypadkiem spotkał ich wtedy na lotnisku Gatwick, a że miał przy sobie płytę, to poprosił o podpisy. I choć winyl gdzieś mu zaginął, to okładkę zostawił na pamiątkę. Teraz sporo na niej zarobił.

Z wydanego w 1973 r. piątego studyjnego albumu Led Zeppelin pochodzą takie utwory, jak m.in. "The Song Remains the Same", "No Quarter", "The Rain Song" i "D'yer Mak'er". W USA po latach wydawnictwo osiągnęło status Diamentu (ponad 10 mln sprzedanych egzemplarzy). W 2020 r. płyta znalazła się na 278. miejscu rankingu "500 najlepszych płyt wszech czasów" magazynu "Rolling Stone".