Odmieniona Natalia Kukulska: Dlaczego okaleczamy ciało? Zobacz teledysk "Rekonstrukcja"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Rekonstrukcja" Natalii Kukulskiej, pochodzący z ostatniego albumu "Halo tu Ziemia".

Natalia Kukulska w teledysku "Rekonstrukcja" /materiały prasowe

- To był trudny czas, pełen trosk i napięć, ale były też wzniosłe i piękne chwile. Może dlatego czuć na płycie taki rodzaj pogoni czy tęsknoty za duchowością. Ostatnia na płycie "Rekonstrukcja" jest dobrą puentą całej płyty. Śpiewam: "Podnieść na duchu muszę ducha. Co bogu ducha winien uduchowiony duch. Bo wciąż na ducha jest posucha. Niech z duchem czasu wygra, uśpiony w głębi duch" - opowiadała Natalia Kukulska w rozmowie z Interią.

Reklama

Piosenka "Rekonstrukcja" jest wspólnym dziełem Natalii i jej męża, perkusisty Michała Dąbrówki. Wokalistka napisała też tekst i przygotowała koncepcję teledysku.



"Obraz do piosenki 'Rekonstrukcja' porusza dość trudny i dyskusyjny temat, który ubrany w artystyczna formę, staje się mniej dosłowny i pozostawia pole do interpretacji. Rzecz o podejściu do mijającego czasu, o walce za wszelką cenę o młody, idealny wygląd, którego kanony doprowadziły do produkcji klonów. Dlaczego za wszelką cenę, często kosztem zdrowia i narażając się na niebezpieczeństwo, okaleczamy ciało? Szukamy szczęścia stawiając na coś bardzo nietrwałego i wydaje nam się, że ta powierzchowna rekonstrukcja będzie do niego kluczem" - czytamy w informacji.

Za scenariusz i współreżyserię odpowiada wieloletnia przyjaciółka Natalii Kukulskiej, Patrycja Woy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Kukulska o swoich relacjach z Bogiem TV Interia

"Rekonstrukcja" to obraz, którego artystki pragnęły się podjąć również jako kobiety. Kobiety, które obiecały sobie nie dać się zwariować presji młodego wyglądu za wszelką cenę.