Obituary: Zobacz teledysk do pierwszego singla z nowej płyty "Dying Of Everything"

"Dying Of Everything", 11. longplay Obituary, będzie mieć swą premierę 13 stycznia 2023 roku nakładem filadelfijskiej Relapse Records. Wśród dostępnych wersji znajdziemy CD, winyl, kasetę oraz edycję cyfrową.

"Choć album ten to w stu procentach Obituary, wpływ Kena (Andrewsa, gitarzysty prowadzącego - przyp. red.) oraz fakt, że skomponował ze mną kilka utworów, sprawiły iż materiał ma znacznie bardziej thrashowy szlif w oldskulowym wydaniu. Zaś co do samej produkcji, nagrywaliśmy we własnym studiu, po czym wysłaliśmy to do Joego Cincotty, który miksował nam cztery poprzednie płyty. Brzmienie tego albumu jest fantastyczne" - zapewnia Donald Tardy, perkusista Obituary.

"Album brzmi jak Obituary. W tej materii pozostajemy swego rodzaju jaskiniowcami; przesadna ewolucja nie leży w naszej naturze. Owszem, lubimy coś zmienić, robimy się jednak za starzy na radykalne zmiany. Ciężar i łomot - tego należy oczekiwać" - dodał John Tardy, wokalista Obituary i starszy brat Donalda. Okładkę "Dying Of Everything" ozdobi obraz zmarłego w tym roku, polskiego malarza Mariusza Lewandowskiego.

Przypomnijmy, że Obituary zobaczymy 23 stycznia 2023 roku na deskach warszawskiej Stodoły w ramach europejskiej trasy u boku m.in. Trivium i Heaven Shall Burn.

Następcę albumu "Obituary" (2017 r.) pilotuje singel "The Wrong Time". "Na pierwszego singla wybraliśmy 'The Wrong Time', jest to bowiem wierne odzwierciedlenie brzmienia, stylu i klimatu, na które postawiliśmy w studiu, a zarazem doskonały przedsmak tego, czego możecie się spodziewać na 'Dying Of Everything'" - napisali słynni deathmetalowcy z Florydy.

Wideoklip "The Wrong Time" Obituary możecie zobaczyć poniżej:

Clip Obituary The Wrong Time

Oto program albumu "Dying Of Everything":

1. "Barely Alive"

2. "The Wrong Time"

3. "Without A Conscience"

4. "War"

5. "Dying Of Everything"

6. "My Will To Live"

7. "By The Dawn"

8. "Weaponize The Hate"

9. "Torn Apart"

10. "Be Warned".