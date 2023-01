Koronacja Karola III odbędzie się w sobotę 6 maja w Opactwie Westminsterskim. Tego dnia rozpoczną się związane z tym wydarzeniem uroczystości, które potrwają aż do poniedziałku. Obchody mają obejmować dwie procesje oraz szereg koncertów. Podczas niedzielnego koncertu koronacyjnego wystąpią znani artyści i stworzony specjalnie na tę okazję chór, w składzie którego znajdą się przedstawiciele lokalnych chórów z całego kraju.

Niedawno pojawiły się informacje, że wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. Paul McCartney i zespół Queen. Teraz brytyjskie media donoszą, że z okazji koronacji wystąpi także legendarna żeńska grupa Spice Girls.

Jak wynika z informacji, do których dotarł dziennik "The Sun", organizatorzy uroczystości są ponoć "bardzo chętni" do nawiązania współpracy z popularnym niegdyś girlsbandem. "Koronacja jest wydarzeniem absolutnie szczególnym. Bardzo im zależy na tym, by pozyskać tak sławny zespół" - twierdzi źródło pisma.

Gazeta przypomina też, że członkinie zespołu miały okazję osobiście poznać następcę tronu w 1997 roku podczas charytatywnej gali. Media rozpisywały się wówczas o niemałym skandalu, bo wokalistki swoim bezpośrednim zachowaniem i skąpym strojem złamały kilkanaście punktów królewskiego protokołu. Jedna ze Spicetek w dodatku pocałowała księcia w policzek.

O spotkaniu Spice Girls z księciem Karolem mówili wszyscy. Zejdą się dla króla?

Zdaniem brytyjskich mediów podczas koronacyjnego koncertu do Spicetek dołączy dawno niewidziana na scenie Victoria Beckham. "Dziewczyny poważnie zastanawiają się nad tym, by na tak ważnej imprezie pojawić się w pięcioosobowym składzie. Mel B i Mel C, które są liderkami grupy, dołożą wszelkich starań, by zrealizować ten plan" - twierdzi informator "The Sun".

Reaktywacja Spice Girls nastąpiła w 2019 roku, kiedy po niemal dwóch dekadach od rozwiązania zespołu piosenkarki wyruszyły razem w trasę koncertową. Na jednej scenie znów pojawiły się wtedy Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm i Geri Halliwell. Udziału odmówiła jedynie Beckham, która w ostatnich latach skupiła się na rozwijaniu kariery projektantki mody.

W jednym z ostatnich wywiadów Mel B zasugerowała, że niedługo dojdzie do ponownego zjednoczenia grupy. "Na razie nie mogę powiedzieć, o co dokładnie chodzi. Ogłosimy to za jakiś czas. Prawdopodobnie dostanę reprymendę za to, że w ogóle o tym mówię. To projekt, którym jesteśmy bardzo podekscytowane. Będzie nas cała piątka" - wyjawiła artystka. Czy miała ona na myśli właśnie występ zespołu na koronacji Karola III? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne już wkrótce. Na razie Spicetki nie odniosły się publicznie do prasowych rewelacji.