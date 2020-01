"Nowa" Ella Eyre: to będzie hit 2020 roku? Posłuchaj "New me"

Brytyjska piosenkarka Elli Eyre opublikowała nowy utwór. W sieci pojawiają się głosy mówiące, że "New me" może stać się przebojem wiosny 2020 roku.

Ella Eyre stworzyła przebój 2020 roku? /Simone Joyner /Getty Images

Jak mówiła Brytyjka, ta nowa piosenka jest dla niej bardzo ważna.

"New me" opowiada o momencie po rozstaniu, w którym uświadamiamy sobie, że ta relacja była toksyczna, odzyskujemy poczucie własnej wartości i ponownie zaczynamy kochać siebie.

"To jedna z moich ulubionych piosenek, które kiedykolwiek napisałam. Przebierałam nogami, żeby w końcu ją wydać. Każdy z nas ma na koncie złe decyzje związane ze związkami. 'New Me' opowiada o wcieleniu w życie nowego sposobu myślenia, odnalezieniu siły i poczucia własnej wartości, by jak najszybciej odciąć się od szkodliwych emocji" - tłumaczyła piosenkarka.

Wokalistka niedawno podpisała kontrakt z wytwórnią Island Records. To legendarna firma założona na Jamajce, przeniesiona później do Wielkiej Brytanii. Pod skrzydłami Island Records wydawali m.in. Amy Winehouse, Bob Marley, Bon Jovi i Jennifer Lopez.

W nowym materiale Ella powróciła do swoich jamajskich korzeni. Nagrywała w Geemjam Studios na Jamajce. Pracowała m.in. z Banx & Ranx, Shakką, Kianą Ledé i Yxng Bane.

25-letnia wokalistka wkroczyła na scenę muzyczną jako energetyczna 19-latka z burzą loków, która użyczyła swojego głosu w przeboju Rudimental "Waiting All Night".

Zadebiutowała solowo w 2015 roku płytą "Feline". Na swoim koncie ma już nagrody Brit oraz Mobo.