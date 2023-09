Terry Kirkman z grupy The Association zmarł w wieku 83 lat. Przyczyną zgonu artysty była zastoinowa niewydolność serca, która wystąpiła u niego po długiej chorobie.

"Ze smutkiem informujemy, że Terry Kirkman zmarł wczoraj wieczorem, spoczywaj w pokoju Terry. Będzie żył w naszych sercach i w muzyce, którą tak genialnie napisał" - napisała grupa The Association na Facebooku.

Terry Kirkman nie żyje. Miał 83 lata

Kirkman urodził się w Kansas, ale dorastał w południowej Kalifornii. Karierę rozpoczął w latach 60., a początkowo współpracował m.in. z Frankiem Zappą. Wkrótce został współzałożycielem grupy Inner Tubes wraz z Julesem Alexandrem. W pewnym okresie istnienia grupy występowali z nimi m.in. Cass Elliott i David Crosby.

Po rozpadzie w 1965 roku Alexander i Kirkman założyli The Association. Ich debiutancki album "And Then... Along Comes the Association" ukazał się w 1966 roku. To z niego pochodziły single "Along Comes Mary" oraz wielki hit "Cherish" - USA pokochało ich słoneczne, ciepłe brzmienie i niepowtarzalne wokalne harmonie.