Śmierć potwierdził mąż gwiazdy w rozmowie z radiem NPR.

"Mary była ikoną, bohaterką, zarówno dla młodych dziewczyn, jak i młodych mężczyzn wszystkich generacji" - oświadczyła Miriam Linna z wytwórni Norton Records.



Kim była Mary Weiss?

The Shangri-Las była żeńską grupą muzyczną z lat 60., która na swoim koncie miała takie przeboje jak "Remember (Walking In The Sand)", "Give Him a Great Big Kiss", i "Leader Of The Pack". Grupa zdobyła sławę w czasie, gdy Weiss była jeszcze nastolatką.

W zespole działały też jej siostra Elizabeth oraz bliźniaczki: Marguerite Ganser i Mary Ann Ganser.

Zespół działał w latach 1964 - 1968. Mary Weiss po zakończeniu przygody z formacją rozstała się z muzyką na wiele dekad. Podjęła pracę jako agent handlowy w Nowym Jorku.

"Zaczęłam pracować w firmie architektonicznej i podeszłam do tego poważnie. Potem zajęłam się wnętrzami komercyjnymi, ogromnymi projektami, budynkami" - mówiła. Następnie awansowała na agentkę ds. zakupów, a potem zmieniła pracę na sprzedawcę mebli. W latach 80. prowadziła własny sklep z meblami oraz była projektantką wnętrz. Do 2001 rok ubyła też konsultantem ds. mebli w nowojorskich firmach.

Wróciła dopiero w 2007 roku, wydając debiutancki album "Dangerous Game", a z tym materiałem koncertowa w USA, Hiszpanii i Francji.

W 2019 roku Mary Weiss razem z koleżankami z zespołu została wprowadzona do Rock And Roll Hall of Fame.



Wideo The Shangri-Las -Leader Of The Pack Video with High Quality Sound