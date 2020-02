Nie żyje Ivan Král. Zmarł w wieku 71 lat

Ivan Král, ceniony gitarzysta, współpracujący w przeszłości m.in. z Patti Smith i Iggy Popem, przegrał walkę z nowotworem.

Ivan Kral (na zdjęciu po lewej) znany był ze współpracy z Patti Smith /Richard E. Aaron/Redferns /Getty Images

Muzyk urodził się i dorastał w Czechosłowacji. Później jednak, ze względów politycznych musiał wyemigrować do Stanów Zjednoczonych.

W Nowym Jorku szybko zaistniał w środowisku muzycznym. Gitarzysta początkowo współpracował z Blondie.

Był także współzałożycielem Patti Smith Group, z którą występował i nagrywał przez pięć lat, do 1980 roku. Oprócz gry na gitarze elektrycznej i basie Král był także współautorem wielu piosenek formacji, m.in. "Ask the Angels" czy "Pissing in a River".

Wideo Patti Smith - Ask the Angels - 1977 - Mike Douglas Show

Kolejne kroki stawiał w zespole Iggy'ego Popa, z którym nagrał dwie płyty. W 1982 roku zagrał na albumie "Ignition" Johna Waite’a.

Po tym epizodzie nawiązał współpracę z popową grupą Eastern Bloc, a później rozpoczął karierę solową.

Wideo Ivan Kral - Winner Takes All

Pierwszą solową płytę - "Native" - wydał w 1992 roku, kolejna "Nostalgia" pojawiła się trzy lata później. Ostatni album - "Always" - opublikował w 2014 roku.

Král zmarł w niedzielę, 2 lutego 2020 roku. Miał 71 lat.