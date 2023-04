Jacek "Budyń" Szymkiewicz urodził się w sierpniu 1974 roku w Trzebiatowie.

W 1996 roku założył zespół Pogodno ( posłuchaj! ), z którym w różnych składach wydał takie przeboje jak "Pani w obuwniczym" ( posłuchaj! ), "Orkiestra", czy "Uśmiech się" ( sprawdź! ) z kultowym tekstem: "Więc nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem".

Szymkiewicz nagrał też dwie solowe płyty: "Kilof" i "Baset" oraz brał udział w nagraniach takich projektów jak Babu Król, Nowa Fala Polskiego Dancingu czy Chango.

Budyń pisał też teksty dla Brodki, Katarzyny Nosowskiej czy Sarsy i współpracował z wieloma artystami oraz zespołami.

Wideo Pogodno - Orkiestra

Jacek "Budyń" Szymkiewicz: pierwsza rocznica śmierci lidera Pogodno

Muzyk zmarł w nocy z 11 na 12 kwietnia 2022 roku. O śmierci muzyka poinformowała żona.

"Dzisiaj w nocy zmarł mój mąż Jacek Szymkiewicz. Chciałabym móc napisać, że to żart, że to nasze wygłupy, ale to jest ten, że to prawda. Nie mam więcej słów i nie wiem jak, i co. no bo jak bez niego" - napisała na Facebooku artysty. Dziennikarz Jacek Nizinkiewicz podał w tym samym czasie na Twitterze, że muzyk zmarł na zawał.

Dzień przed śmiercią, Szymkiewicz poinformował, że założył kolejny zespół.

W składzie grupy Monofon znaleźli się Michał "Dimon" Jastrzębski (perkusja, instrumenty perkusyjne, wokal) i Rafał Borycki (bas) z Lao Ches oraz Michał Wójcik (gitara) i Halszka Nabira (kornet, instrumenty klawiszowe). Chociaż niedługo później miał się ukazać pierwszy singel grupy, muzycy, wytwórnia Mystic Production oraz rodzina Szymkiewicza postanowili odłożyć to w czasie.

Clip Monofon Horror

Ostatecznie płyta "Monomiasto" miała swoją premierę dopiero 16 września 2022 roku.

"Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że mamy ostatnią taką rzecz Jacka, który chcąc nie chcąc, nagrał trochę taki swój 'Blackstar' (ostatni album Davida Bowiego, muzyk zmarł 2 dni po jego wydaniu - przyp. red.) i że należy mu się, żeby to zostało wydane. To jest też płyta bardzo inna od tego, do czego Jacek nas przyzwyczaił w swojej twórczości. Jest poważniejsza w stosunku do tego, co robił z Pogodno" - mówił w wywiadzie dla Interii "Dimon".

Kilka dni po śmierci muzyka, poinformowano, że otrzyma on wyjątkową nagrodę Złotego Fryderyka za całokształt twórczości.

"Są takie momenty, gdy brakuje słów. Tak się stało 12 kwietnia tego roku, kiedy muzyczny świat obiegła wiadomość o nagłej śmierci Jacka 'Budynia' Szymkiewicza. Akademia Fonograficzna, pragnąc uhonorować jego niesamowity dorobek i wpływ na twórczość tak wielu współczesnych muzyków przyznała mu nagrodę Złotego Fryderyka" - czytamy w oficjalnym komunikacie Akademii.

Podczas tegorocznego Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu odbył się wyjątkowy spektakl, pt. "Niech będzie Pogodno" w reżyserii Marcina Libera, podczas którego przyjaciele Budynia zaśpiewali jego piosenki.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pogodno Magnes