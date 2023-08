Wydany przez grupę w ubiegłym roku album "Get Rollin'" spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem wśród fanów. Płyta trafiła na pierwsze miejsce listy przebojów w Kanadzie i znalazła się w ścisłej czołówce w Stanach Zjednoczonych. Członkowie zespołu Nickelback postanowili pokazać się światu także na dużym ekranie w dokumencie opowiadającym o ścieżce ich kariery, a także o tym, jak ciężko było im uzyskać sympatię słuchaczy i ile musieli poświęcić, by znaleźć się w takim miejscu.

W ciągu ponad 20 lat kariery zespół sprzedał ponad 50 milionów płyt. W dorobku ma również blisko pięć miliardów przesłuchań swoich utworów w sieci. Grupa ma na koncie dwadzieścia trzy single które dotarły na szczyty list przebojów, w tym dziewiętnaście w zestawieniu "Billboard Hot 100", oraz wiele nagród, w tym Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards, People's Choice Awards i JUNO Awards oraz dziewięć nominacji do Grammy.

Reklama

Chad Kroeger (Nickelback) kończy 45 lat 1 / 10 Kanadyjczyk grać na gitarze zaczął w wieku 13 lat, za namową matki. Był trudnym dzieckiem. Gdy miał 14 lat trafił do zakładu dla nieletnich za włamanie się do szkoły. W wieku 18 lat dowiedział się, że on i jego brat, Mike Kroeger (na zdjęciu drugi od lewej), mają różnych ojców. Żal opisał w utworach "Too Bad" i "Should’ve Listened". Przez krótki okres, aby się utrzymać, zajmował się handlem narkotykami. Pisał o tym w piosence "Worthy to Say". Z muzyką związany był od najmłodszych lat. Na pierwszy koncert - występ grup Metallica i The Cure - poszedł jako 13-latek. Źródło: Getty Images Autor: Gabriel Olsen/FilmMagic

"Od nienawiści do miłości". Nickelback zawsze dzielili ludzi

Najważniejsze utwory zespołu to m.in. "How You Remind Me", "Photograph", "Far Away" czy "Rockstar". "How You Remind Me" przez "Billboard" został nazwany "najlepszą rockową piosenką dekady". Był najczęściej granym utworem w amerykańskich radiach (każdego formatu) na początku lat dwutysięcznych - według Nielsen Soundscan pojawił się w eterze ponad milion dwieście tysięcy razy!

Muzycy mają też liczne grono przeciwników - "wygrali" zestawienia na najgorszy zespół m.in. w 2009 i 2011 roku. W 2010 roku ankietowani uznali, że przy muzyce formacji najczęściej odechciewa się seksu. Dwa lata wcześniej lider zespołu został uznany przez "Guardiana" za "jednego z większych dupków przemysłu muzycznego".

Kwartet tworzą Chad Kroeger (wokal, gitara), Mike Kroeger (bas), Ryan Peake (gitara) i Daniel Adair (perkusja).