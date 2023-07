Przypomnijmy, że szeroka publiczność poznała Nettę w 2018 r. Wokalistka reprezentując Izrael wygrała 63. Konkurs Piosenki Eurowizji , który odbył się w Lizbonie. W finale Eurowizji porwała publiczność i jurorów utworem "Toy" , łącznie zdobywając 529 punktów (212 od jury i 317 od głosujących widzów).

Clip Netta TOY

Podczas pandemii wydała EP-kę z coverami ("The Best Of Netta’s Office - Vol. 1"), który, zainspirowany jej serią występów na YouTube o tej samej nazwie, zawierał interpretacje piosenek, takich jak "The Times They Are A-Changin’" Boba Dylana, "Barbie Girl" zespołu Aqua czy przebój z "Mary Poppins" - "Supercalifragilisticexpialidocious".

Inne wyróżniające się utwory w jej dyskografii to "I Love My Nails", "CEO" i "Playground Politica" powstały we współpracy z nigeryjską gwiazdą afrobeats, Mr. Eazi. Ten ostatni jest najbardziej osobistą piosenką w jej dotychczasowej karierze, stanowiącą kronikę jej wczesnych lat spędzonych w międzynarodowej szkole w Nigerii.

Netta powraca z piosenką "Everything"

W 2023 r. Netta pojawiła się gościnnie w finale Eurowizji w Liverpoolu, podbijając scenę coverem utworu Dead Or Alive "You Spin Me Round (Like A Record)". Teraz prezentuje nową piosenkę "Everything" .

"Spędziłam sporo czasu pracując nad sobą, poznając swoją wartość zarówno jako artystka, jak i człowiek, oraz czekając na moment, w którym będę mogła powrócić do tej piosenki i całym sercem ją ożywić. Ten moment jest TERAZ, jestem gotowa podzielić się nią ze światem!" - mówi Netta.

Zdawać by się mogło, że to po prostu piosenka o jej eks, ale Netta zawarła w niej głębsze przesłanie. To pożegnanie z tym, co powstrzymuje ją przed życiem. "Everything" przypomina, jak wyzwalająca jest wiedza, na co się zasługuje - czytamy.

Clip Netta Everything

Nowy utwór powstał we współpracy z AJR i Zarą Larsson. Za nakręcony w Nowym Jorku odpowiada Katie Paul. Ostatnio wokalistka wystąpiła na inauguracji PRIDE 2023: Stonewall Day Unplugged, a także na PRIDE LIVE Stonewall Day Celebration u boku headlinerki Christiny Aguilery.

Jesienią Netta ruszy w trasę po Europie i USA, a 7 września zaprezentuje się na EuroPride 2023 na Malcie.