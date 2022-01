Podczas wtorkowej rozprawy przed gdańskim Sądem Okręgowym wyjaśnienia składał Adam Nergal Darski (wyraża zgodę na publikację pełnych danych - PAP). Proces przed sądem dotyczy materiałów promujących trasę koncertową zespołu pt. "Rzeczpospolita Niewierna", która odbywała się między 30 września a 10 października 2016 r.

Zawarta w materiałach, m.in. na plakatach, grafika przedstawiała białego orła bez korony: zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł został umieszczony na czerwonym tle, a całość była utrzymana w stylistyce nawiązującej do polskiego godła. Nad orłem umieszczono też napis "Rzeczpospolita Niewierna". Prokuratura oskarżyła Darskiego i dwóch jego współpracowników o znieważenie godła polskiego.



Adam Nergal Darski powiedział, że tytuł "Rzeczpospolita Niewierna" odnosi się do miejsca, w którym żyjemy, którym jest polskie pluralistyczne społeczeństwo.

"Dzisiejsza Polska w jednej rzeczy na mapie świata cywilizowanego jest w czołówce, a jest nią galopująca sekularyzacja społeczeństwa. Głęboko wierzę, że ludzie otwierają oczy. Że w obliczu masowych przestępstw kościelnych odwracają się od niego podejmując własne, autonomiczne, suwerenne decyzje. Wstają z kolan, bo tak wygodniej i idą we własnym kierunku decydując o własnym życiu" - tłumaczył w sądzie Darski.



Nergal podkreślił, że jako Polak i współobywatel identyfikuje się ze wszystkimi, którzy myślą w sposób nieskrępowany i solidaryzuje się z wolnościową tendencją ideologiczną. Dodał, że intencjonalnej żadnej krzywdy nikomu nie zrobił.

