Natasha Stuart nie żyje. Uczestniczka "The Voice" miała 43 lata

Natasha Stuart, uczestniczka australijskiego "The Voice", zmarła w wieku 43 lat na raka piersi.

O śmierci w mediach społecznościowych. Wokalistka zmarła 29 stycznia w szpitalu w Sydney.



Natasha Stuart w australijskim "The Voice" pojawiła się w ósmym sezonie, który emitowano od maja do lipca 2019 roku.

Wokalistka do programu trafiła już po diagnozie. O nowotworze Stuart dowiedziała się w lipcu 2018 roku, a następnie przeszła 20-tygodniową chemioterapię.

Podczas przesłuchań w ciemno wokalistka wykonała utwór "I Was Here" Beyonce i odwróciła cztery fotele trenerskie. Ostatecznie Stuart zdecydowała się na współpracę z wokalistką Deltą Goodreem.



Wideo