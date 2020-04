Natalia Szroeder w coverze The Beatles. Posłuchaj "Yesterday"

Młoda wokalistka, Natalia Szroeder wielokrotnie udowodniła, że daje sobie radę ze zróżnicowanych repertuarem. Teraz zaprezentowała się w coverze przeboju The Beatles "Yesterday".

Natalia Szroeder wykonała cover The Beatles "Yesterday" /Mateusz Jagielski /East News

Pochodząca z Kaszub wokalistka i autorka tekstów, gra także na skrzypcach i fortepianie.

25 lat Natalii Szroeder 1 / 8 Pochodzi z muzycznej rodziny - matka piosenkarki, Joanna, występuje w zespole ludowym Modraki, którego założycielem był jej dziadek, Waldemar Kapiszka. Ojciec Jaromir jest natomiast założycielem teatru Dialogus, w którym młoda wokalistka występowała, gdy miała 10 lat. Troje jej rodzeństwa - siostra Marcelina oraz bracia Stanisław i Melchior - tworzy zespół Rusland Trio. "U mnie w domu wcale się nie słuchało się tak dużo popu. Wychowałam się na folku, muzyce ludowej, generalnie królował u nas 'off'. Śmieję się, że byłam taką 'czarną owcą', dość mocno się odcięłam" - mówiła Interii o swoim muzycznych korzeniach. Źródło: AKPA Autor: Piętka Mieszko udostępnij

Pierwsze kroki stawiała wykonując utwory po kaszubsku, później skierowała się w stronę popu. Na ostatniej płycie swojego partnera rapera Quebonafide, w piosence "Tęskniezastarymkanye", udowodniła również, że potrafi rapować.

W ostatnim czasie na jej Instagramie pojawiło się wiele coverów. Ostatni to kultowy przebój "Yesterday" The Beatles. "Jasny gwint. Zasypuje Was tymi coverami. Ale to moja największa frajda podczas kwarantanny i jakoś tak czuje, ze muszę się tym tu dzielić" - napisała pod nagraniem.

Fani nie szczędzili komplementów. "Zasypuj zasypuj bo ładnie sobie muzyczkujesz tutaj Nam", "Słucham Cię zawsze przed snem ... i jakoś tak lepiej na duszy", "Szkoda, że czas płynie tak szybko i tak szybko kończy się ta piosenka" - czytamy w komentarzach.

Wideo instagram

Na początku kwietnia Szroeder opublikowała nowy singel "Pestki", który promuje nadchodzącą płytę. "'Pestki' zaprowadzą Was do miejsca, którego ja poszukiwałam przez bardzo długi czas. Chodźcie, tam jest naprawdę fajnie! A to dopiero początek" - dodaje 25-letnia wokalistka.

Autorami piosenki są Natalia Szroeder i Archie Shevsky (Konrad Biliński, pianista współpracujący z m.in. Natalią Kukulską i Kasią Dereń, a także z Natalią Szroeder przy płycie "NATinterpretacje"). W nakręconym przez Adama Romanowskiego (High Spot) teledysku wykorzystano materiały z archiwum prywatnego wokalistki.