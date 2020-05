Natalia Świerczyńska zapowiada "Las" i debiutancki album

27 maja usłyszymy pierwszy singel z debiutanckiej płyty Natalii Świerczyńskiej, znanej m.in. z "The Voice of Poland". Wokalistka przygotowuje debiutancki album oraz podpisała kontrakt z wytwórnią MTJ.

Natalia Świerczyńska przygotowała debiutancką płytę /Mateusz Wlodarczyk / Agencja FORUM

"Planowany na jesień 2020 r. album artystki to bardzo ważna i osobista historia w jej życiu. Wszystkie utwory, które się na nim znajdą, zostały zainspirowane rodzinno-wojennymi opowieściami babci Natalii. Wokalistka kolekcjonowała jej wspomnienia odkąd tylko pamięta. Pisząc teksty na płytę próbowała postawić siebie na jej miejscu i trochę bardziej zrozumieć wojenną rzeczywistość. W nowych piosenkach przekazała emocje, które towarzyszyły jej podczas spotkań z babcią" - czytamy w zapowiedzi płyty.



Premiera pierwszego singla - "Las" - odbędzie się 27 maja.



Przypomnijmy, że w zeszłym roku piosenkarka wydała płytę z interpretacjami zimowych utworów Franka Sinatry pt. "Winter Songs of Sinatra".

Natalia Świerczyńska szerszej publiczności przedstawiła się w szóstej edycji "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno uczestniczka wykonała utwór "Incomplete" Backstreet Boys (posłuchaj!) i przekonała do siebie Edytę Górniak, Marię Sadowską i Andrzeja Piasecznego. Fotelu nie odwrócili jedynie Tomson i Baron, czego ten drugi nie mógł potem odżałować.

"Pewnie się zastanawiasz, dlaczego tylko my się nie odwróciliśmy. Otóż odpowiedź jest prosta, jestem tumanem" - argumentował Baron.



Wideo The Voice of Poland VI - Natalia Świerczyńska - „Incomplete” - Przesłuchania w ciemno

"Pięknie śpiewasz. Uwielbiam koronkę w wokalu" - chwaliła wokalistkę Edyta Górniak, a Sadowska doceniała, że Świerczyńska w utworze pokazała kilka twarzy kobiety.

"Świetnie zaśpiewałaś. Czasem wobec kogoś nie trzeba szukać argumentów. Po prostu dobrze zaśpiewałaś. Myślę, że możesz śpiewać troszkę lepiej i o to troszkę będziemy walczyć" - mówił natomiast Piaseczny.

Ostatecznie Świerzyńska dotarła do etapu nokautu, gdzie Górniak podziękowała jej za udział w show.

Zanim wokalistka zgłosiła się do programu, studiowała m.in. wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Poznaniu.