Natalia Nykiel, Igor Herbut, Kuba Badach i Natalia Szroder w "The Four - Bitwa o sławę"

Jurorami nowego cotygodniowego programu Polsatu "The Four - Bitwa o sławę" będą Natalia Nykiel, Igor Herbut oraz Kuba Badach, a show poprowadzi Natalia Szroeder - dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl. Premiera programu zaplanowana została na marzec 2020 roku.

"The Four - Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku przez brytyjsko-izraelską firmę produkcyjno-dystrybucyjną Armoza Formats dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom". Program dotychczas wyemitowano na takich rynkach jak: USA (w tym kraju w jury znajdowali się m.in.: piosenkarka i autorka tekstów Meghan Trainor, raper i producent muzyczny Diddy oraz DJ, autor tekstów i producent muzyczny DJ Khaled), Brazylia, Rosja, Peru, Grecja, Izrael, Kazachstan, Litwa i Rumunia.



Jest to talent show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy muszą zaśpiewać na żywo przed jurorami oraz publicznością studyjną. Ich występ oceniają jurorzy. Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie").



W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie). Po występie duetu zgromadzona w studiu publiczność decyduje o tym kto ma zostać w programie. W finale programu z "wielkiej czwórki" wyłoniony zostanie zwycięzca.

"The Four - Bitwa o sławę" od innych programów muzycznych różni się brakiem przesłuchań scenicznych. Pretendenci od razu śpiewają przed publicznością studyjną i sędziami.

Natalia Nykiel, Igor Herbut oraz Kuba Badach w jury

Portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się, że jurorami "The Four - Bitwa o sławę" będą Natalia Nykiel, Kuba Badach oraz Igor Herbut.



"Przyjęłam zaproszenie do udziału w programie 'The Four', ponieważ oglądałam jego amerykańską edycję i podoba mi się jego formuła. Ten program został skrojony jakby na miarę naszych czasów. Mam wrażenie, że dzisiaj trudno utrzymać uwagę widza, słuchacza dłużej niż przez kilka minut, czyli tyle ile trwa filmik na Youtube, a i o to czasem niełatwo. W tym programie jesteśmy zaskakiwani co chwilę. W każdym momencie może wydarzyć się coś, co zmienia przebieg całego show - komentuje portalowi Wirtualnmedia.pl Natalia Nykiel.

Igor Herbut przyjął propozycję zostania jurorem w programie, ponieważ "to najodważniejszy muzyczny talent show, z jakim się kiedykolwiek zetknąłem". "To program dla ludzi o mocnym głosie i o mocnych nerwach. To ciągła walka o przetrwanie i udowadnianie jurorom, publiczności, ale przede wszystkim samemu sobie, że zasługuje się na miejsce, w którym się jest" - informuje.



Gospodynią programu będzie Natalia Szroeder.



Premiera w marcu, nadal trwają castingi

"The Four - Bitwa o sławę" składa się z ośmiu 2-godzinnych odcinków, które nadawane będą raz w tygodniu. Premiera programu ma się odbyć w marcu 2020 roku.



Telewizja Polsat aktualnie poszukuje uczestników do nowego talent-show. Aby wziąć udział w projekcie, należy nagrać filmik prezentujący wokalny talent, a potem zamieścić go w wybranym przez siebie kanale social media programu (m.in. Facebook, Instagram, czy Twitter) oznaczając go hasztagiem #TheFourPolsat. Castingi do polskiej edycji talent show będą kontynuowane w trakcie nadawania programu (zakończą się tuż przed jego końcem).