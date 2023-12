Natalia Kukulska opublikowała nagranie z koncertu. Nie mogła przestać się śmiać

Christmas Time to seria koncertów świątecznych, które odbywają się w największych miastach Polski. Podczas koncertów można usłyszeć polskie i zagraniczne piosenki świąteczne oraz kolędy w wykonaniu Michała Szpaka, Andrzeja Piasecznego, Natalii Kukulskiej, Justyny Steczkowskiej, Kuby Badacha i Beaty Kozidrak.

Ostatnio trasa zawitała do Szczecina, a nagranie z tego koncertu trafiło na media społecznościowe Natalii Kukulskiej.

Natalia Kukulska nie mogła powstrzymać śmiechu. "Pokonało mnie to"

W trakcie wykonywania utworu "We Wish You a Merry Christmas" na scenie do wokalistów dołączyły dzieci. Najmłodsi tańczyli i wykonywali akrobacje, wprowadzając na scenę tak radosny klimat, że Natalia Kukulska wybuchła śmiechem i nie była w stanie zaśpiewać swojej części utworu.

Reklama

"Jeśli Mikołajki, to na wesoło. W Szczecinie podczas koncertu Christmas time dzieci dały z siebie wszystko. A ja nie dałam rady zaśpiewać. Pokonało mnie to. Dlaczego? Zobaczcie sami" - napisała na Instagramie.

Fani wcale nie mają tego wokalistce za złe, a wręcz mówią, że to właśnie ten moment cały czas wspominają. "Widziałam! To było tak urocze i wyszło naturalnie. Wspaniale emocje", "A na żywo było jeszcze lepiej! Od niedzieli - dzięki Wam - towarzyszy mi świąteczny nastrój! Dziękuję za wspaniały koncert", "Dzieciaki dały czadu! Muszę przyznać, że tymi wygibasami zupełnie przyćmiły gwiazdy. Super relacja. Uśmiałam się po pachy" - pisali w komentarzach.