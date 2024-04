Nakręć klip dla Margaret, Rubensa albo Szarana. Trwa nabór do szkoły teledysków!

Szkoła Teledysków to projekt założony w 2008 roku, skierowany do aspirujących twórców filmowych - i tych już pracujących, i tych dopiero rozpoczynających swoją przygodę zawodową. W poprzedniej edycji wzięło udział 300 osób, które stworzyło łącznie 28 teledysków. Ze Szkoły Teledysków pochodzą m.in. wideoklipy m.in. dla Mery Spolsky, Coals, Bedoesa, Sorry Boys czy Lordofonu.

Szkoła Teledysków krok po kroku

Na projekt składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, uczące pracy w grupie oraz pełnego procesu tworzenia wideoklipów - od scenariusza, przez zdjęcia, montaż i postprodukcję. Uczestnicy tajniki tworzenia teledysków do tej pory mogli uczyć się m.in. od Konrada Aksinowicza, Jarosława Szody, Grajpera, Piotra Matejkowskiego, Agnieszki Kruk czy Anny Maliszewskiej.

Po serii weekendowych wykładów, warsztatów i konsultacji uczestnicy w trzech grupach stworzą teledyski do jednego z zaproponowanych utworów Rubensa, Margaret i Szarana.

Jak się zgłosić?

"Do projektu zapraszamy filmowców wszystkich specjalności, których wyłonimy w drodze ogólnopolskiego naboru. Szukamy: reżyserów/ek, operatorów/ek, montażystów/tek, ale swoje miejsce odnajdą u nas również kierowniczki i kierownicy produkcji, scenografowie, make-upiści czy scenarzyści" - przekazują organizatorzy.

Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i nagrać krótkie wideo (do 60 sek.) z uzasadnieniem, dlaczego to właśnie ty powinieneś znaleźć się w Szkole Teledysków. Czego mogą spodziewać się uczestnicy? "Filmowcy do dyspozycji otrzymują profesjonalny sprzęt, pomoc logistyczną i budżet. Resztę pod okiem opiekuna artystycznego grupa musi zrobić... sama. Scenariusz, przygotowanie lokacji, pozyskanie aktorów i milion innych rzeczy, które są niezbędne na prawdziwych planach filmowych" - podkreśla Wojtek Augustyniak, organizator Szkoły Teledysków.

Wideo Szkoła Teledysków 2021 - making of

Koto spotkacie w Szkole Teledysków?

Podczas 11 edycji Szkoły Teledysków mentorami grup będą: Roman Przylipiak, ceniony i uznany reżyser, twórca teledysków oraz wykładowca, Marek Skrzecz, wielokrotnie nagradzany reżyser teledysków i filmów dokumentalnych, oraz Mac Adamczak, autor teledysków i widowiskowych obrazków dla świata reklam, który chętnie eksperymentuje

z nowymi technologiami.

Zwieńczeniem projektu będzie uroczysta premiera wideoklipów na Gali Finałowej, podczas której uczestnicy zobaczą swoje prace na wielkim ekranie. Gotowe teledyski trafią też na oficjalne kanały artystów.