Musical o życiu Michaela Jacksona. Kiedy premiera "Don't Stop 'Til You Get Enough"?

Poznaliśmy szczegóły musicalu "Don't Stop 'Til You Get Enough", który będzie opowiadał o życiu i twórczości Michaela Jacksona.

Sceniczna produkcja będzie miała premierę 29 października w James M. Nederlander Theatre w Chicago. Sztuka będzie tam pokazywana do 1 grudnia.

Musical "Don't Stop 'Til You Get Enough" w 2020 r. ma trafić na Broadway.

Autorką scenariusza o życiu i twórczości Michaela Jacksona jest dwukrotna laureatka Pullitzera Lynn Nottage.

Reżyserią i choreografią ma zająć się Christopher Wheeldon, laureat nagrody Tony Award za "Amerykanina w Paryżu" (2015).

Przypomnijmy, że Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku. Oficjalną przyczyną zgonu, jaką podano do informacji publicznej, było nagłe zatrzymanie akcji serca.

Krótko po przeprowadzeniu sekcji zwłok wszczęto śledztwo w sprawie śmierci wokalisty. W listopadzie 2011 roku po dwóch latach dochodzenia za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci uznano osobistego lekarza Jacksona, Conrada Murraya (podał gwiazdorowi propofol, niedozwolony w użytku domowym).

Do śmierci Króla Popu doszło podczas przygotowań przed serią powrotnych koncertów, do których miało dojść w lipcu 2009 r.